Jorge Javier Vázquez aclara cuál es su actual relación con su ex, Paco

Un nuevo episodio de 'Los burros de Fortunato', el podcast de Jorge Javier Vázquez, ha aterrizado en Youtube. El presentador ha regresado tras las vacaciones de Semana Santa con un invitado muy especial, el director de cine Nacho Vigalondo, y acompañado por el resto de colaboradores habituales del espacio, Juan Sanguino, Isabel Vázquez, Paloma Rando y Carles Cuevas. Uno de los temas que han tratado en su charla ha sido la última visita de los tertulianos al cine, por lo que Jorge Javier ha recordado que esta fue con su ex, Paco, con quien rompió su relación en 2018. A pesar de su ruptura, P (así se dirige habitualmente el presentador a él) y él siguen manteniendo una excelente relación y fue su gran apoyo tras el ictus que sufrió el mismo año de su separación.

Jorge Javier lleva ya cinco años soltero, pero antes de estrenar su soltería mantuvo su relación más conocida hasta la fecha con su ex, Paco: "Con él he estado 10 años, y hemos roto muchas veces, una vez rompimos un año entero", admitía el catalán. A pesar de que ambos decidieron tomar caminos separados en el aspecto sentimental, ahora su relación de amistad está atravesando su mejor momento y se puede decir que actualmente es inmejorable: "Estoy teniendo conversaciones con él que jamás había tenido la valentía de tenerlas cuando estábamos en pareja", confesaba el presentador ante la mirada del resto de compañeros de la mesa de su podcast.

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado como nunca antes sobre su relación sentimental

El catalán ha continuado hablando sobre este tema, del que no es muy dado a hablar en televisión: "Las tienes sin que se produzca ningún tipo de daño, y eso es una maravilla. Mostrarte tal y como eres y que te conozca de verdad, sin ningún tipo de velo, te da tranquilidad, te quita mucho miedo", ha reflexionado. A pesar de esto, Jorge Javier Vázquez ha querido aclarar una cosa que no le gusta de su ex: "¿Sabéis lo que me dice mi ex que me da mucha rabia? Que necesito un novio, y me da mucha rabia que me lo diga", cuenta. Y apunta: "Me da rabia porque creo que él detecta en mí ciertas soledades y ciertos vacíos que se necesitarían tapar con un novio, y eso me da rabia aceptarlo. Me jode que él me diga eso, porque es como si me viese incompleto".

Antes de dar por finalizada su conversación a corazón abierto, ha confesado que le gustaría volver a enamorarse pero que a día de hoy no es algo que le haya ocurrido: "Me da rabia y me encabrono conmigo mismo al pensar que no tengo novio más, porque tendría que pensar 'no pasa nada'. Pero me gustaría volver a sentir lo que sentí", dice. De momento, a pesar de que en el aspecto profesional le va de maravilla, le gustaría volver a enamorarse y sentir esas "mariposas" en el estómago de la que tanto se hablan cuando uno está de nuevo ilusionado.

No es la primera vez que habla de su ex. Ya lo hizo en 2020 en una entrevista con Carlos Herrera: "Yo fui a comprar a una tienda de ropa y estaba él. Fue un flechazo. Yo viví ese amor como algo físico. Nunca he vuelto a sentir algo así", dijo por aquel entonces. "Estuvimos juntos diez años y nos separamos muchas veces. Juntos quizás estuvimos un cuarto de hora…", dijo bromeando. "Para mí no es ni mi amigo, es familia. Es mucho más importante que un amigo, ese término se queda pequeño", sentenció.