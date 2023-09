Jorge Javier Vázquez, a Isa Pantoja: "Me enteré de que iba a ser el padrino de tu boda por la tele"

Jorge Javier Vázquez ha recibido la visita de Isa Pantoja en el plató de 'Cuentos Chinos', programa que no termina de remontar en audiencia. Aún así, el presentador de televisión está feliz con el papel que va a protagonizar en apenas unos días en la boda de la hija de Isabel Pantoja. Y es que va a ejercer de padrino de boda, algo que le hace muchísima ilusión. Pero la manera en la que se enteró de esta gran noticia ha impactado mucho.

El presentador de televisión ha querido revelar ahora la forma en la que se enteró de su faceta y ha sorprendido a todos, ya que no se enteró por Isa Pantoja: "Yo estaba en Creta de vacaciones, era viernes por la noche y había 'Deluxe'... y a la mañana siguiente me despierto con mensajes y me dicen qué bonito lo de Isa Pi y me enteré por la tele de que iba a ser el padrino...", declaraba Jorge Javier Vázquez sincero. En ese momento, Chabelita Pantoja se muestra tímida: "No sabía si ibas a aceptar y me sorprendió... Y contenta y alegre", le contestaba ella.

Y Jorge Javier Vázquez no dudó aceptar: "Lo acepté porque dije mira... esta niña ha recibido tantos feos en su vida que en lo que de mí dependa, voy, le hago de padrino y estoy a su disposición en lo que quiera contar conmigo.. Puedes contar conmigo para lo que quieras...".

Jorge Javier Vázquez no dudó en aceptar la propuesta de ser padrino

El presentador de televisión ha querido saber la opinión de su madre al respecto, pero Isa Pantoja vuelve a dejar claro que no tiene relación con su madre: "Es que no ha habido mucha oportunidad, no le he podido contar muchas cosas... No se lo he dicho... no... pero lo sabe... Nosotras ahora mismo no tenemos una relación fluida y no le he podido contar muchas cosas de mis planes para la boda".

Esto ha llevado a Jorge Javier a querer ahondar sobre el problema que tienen ahora madre e hija: "Sabemos que no va... ósea yo a día de hoy puedo decir que no va a venir porque es lo que pienso, pero no me lo ha dicho. Antes decía creo que sí... pero llegados a este punto y las noticias que están dando otras personas entiendo que no va a venir. Hace tiempo que no hablo con ella".

La relación entre madre e hija no está en su mejor momento