La cancelación de ‘Cuentos Chinos’ ha caído como un jarro de agua fría sobre Jorge Javier Vázquez. El programa que prometía competir por el pódium de audiencias en el access al prime time ha sido cancelado “tras no haber obtenido los resultados esperados”. Una decisión por parte de la cúpula a la que el presentador ha reaccionado en redes sociales con un mensaje con el que continúa la carta que dedicó a Pablo Motos hace 18 días.

“Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito”, ha comenzado indicando, dejando entrever que el cierre de ‘Cuentos Chinos’ le ha provocado una profunda tristeza.

Aun así, Jorge Javier Vázquez no ha querido dejar ahí su testimonio y ha lanzado un halo de esperanza en medio de tan complicada situación a nivel profesional: “Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón pro no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda”, ha zanjado.

