Hace unas horas se emitían unos audios en los que Yulen Pereira se mostraba muy crítico con la actitud caprichosa de su ex, Anabel Pantoja. Unas conversaciones con diferentes restaurantes y hoteles de un viaje romántico a Menorca entre los dos tortolitos en los que el esgrimista se mostraba "harto" de ciertas actitudes de su pareja. Ante estas declaraciones, Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy crítico con la que fuera su compañera de trabajo, Anabel Pantoja. “A nosotros que nos va bien en el trabajo, tenemos posibilidades económicas que no tienen las parejas con las que nos encontramos, se pueden venir con nosotros de viaje, pero no están obligadas a que, si lo pasan mal, se les humilla y tal, encima que se lo callen”, decía. Y añadía: “Son personas, no esclavos”, insistía el presentador.

Para Jorge Javier Vázquez, Anabel Pantoja pertenece a un clan que actúa así ante sus parejas, refiriéndose al clan Pantoja: “No quieren compañeros de viaje, quieren súbditos”. Algunos colaboradores, entre los que se encontraba Josep Ferre, apuntaba a que todos ellos habían potenciado esa actitud de Anabel Pantoja, ya que se le ha permitido y ha aceptado ciertas actitudes de diva que ha tenido ella con el resto de sus compañeros. Una afirmación que los colaboradores del plató asistían. “Totalmente”, replicaba Jorge Javier Vázquez. "Dije en el plató estamos creando un monstruo", asentía Kiko Matamoros.

Anabel Pantoja se ha negado a hablar con Jorge Javier Vázquez

Por su parte, Anabel Pantoja se ha negado a hablar con el programa de 'Sálvame'. A pesar de que siempre se ha mantenido muy agradecida con sus compañeros de programa, últimamente su actitud con el espacio de televisión es muy distante. Intenta mantenerse alejada de la pequeña pantalla y del universo de Telecinco para centrarse en su faceta como influencer. Por este motivo, la sevillana se ha negado a hablar en directo con Jorge Javier Vázquez después de que él se mostrara muy crítico con ella por las actitudes que ha revelado Yulen Pereira. "¿Qué bomba tienes, por favor?", preguntaba Anabel al reportero del programa, sin entender las palabras que le decía.

En todo momento, la que fuera colaboradora de televisión se negaba a entrar en cualquier polémica relacionada con su ex. Quiere pasar página y no quiere ni oír a hablar del esgrimista. A pesar de esto, ha mostrado su sentido del humor haciendo un guiño a Shakira: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres...", decía haciendo el gesto de facturar. "Estoy feliz de estar trabajando, por hacer cosas que me molan y sobre todo en Canarias", explicaba Anabel Pantoja. A pesar de ese tono de humor y de hacer bromas con el reportero, se ha negado en todo momento en ponerse el pinganillo para hablar con Jorge Javier Vázquez: "Que me llame por teléfono mejor, que me está dando mucha caña".

Anabel Pantoja ha disfrutado de la Semana Santa en Sevilla junto a los suyos

Completamente alejada a todo lo que se dice sobre ella e incluso su ex, Yulen Pereira, podría haber dicho cuando todavía estaban juntos, Anabel Pantoja ha disfrutado de la Semana Santa sevillana rodeada de los suyos. Unos días muy emotivos, pues ha sido la primera sin su padre, Bernardo Pantoja. Por este motivo, la colaboradora de televisión se ha refugiado en sus amigos y, sobre todo, en su madre, Mercedes Bernal. Ella siempre ha sido un gran apoyo. Ahora más si cabe que comienzan a salir a la luz los "trapos sucios" de su relación con Yulen Pereira.