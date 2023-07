Hasta hace apenas unas horas, el paradero de Jorge Javier Vázquez era desconocido. Después de que cogiera una baja temporal por prescripción médica a finales del pasado mayo, poco o nada ha vuelto a saberse de él. Sin embargo, tal y como indica SEMANA en exclusiva, ha viajado a Creta en compañía de su ex, Paco. Es uno de los escasos movimientos que se le ha viso hacer en estos dos meses de ausencia en los medios. Apenas se han tenido noticias de él. Es algo que el presentador, de manera voluntaria, ha estado controlando todo este tiempo. Porque, tal y como han indicado a SEMANA personas de su entorno, en este periodo no ha atendido todas las llamadas ni ha respondido tampoco a todos los mensajes. Más selectivo que nunca, ha blindado su círculo de amistades como nunca antes.

Es sabido por todos los que lo conocen que Jorge Javier no es dado a facilitar su número a cualquiera. De hecho, solo sus más allegados tienen su número de teléfono personal. Un número, por cierto, que no atiende a cualquiera. Según un compañero de La Fábrica de la Tele, "el presentador no contesta a las llamadas ni a los mensajes" de muchos de sus colegas. Tal y como nos indica, este ha restringido las comunicaciones únicamente a las personas de su círculo más íntimo. Y los que no forman parte de su entorno más próximo lo tienen muy difícil para contactar con él "porque a veces no te responde o tarda días en hacerlo".

Jorge Javier cierra su círculo más íntimo

Otra persona del entorno profesional de Vázquez nos desliza a SEMANA que Vázquez "ha tenido un proceso complicado a lo largo de estos dos meses". Por ello, "en un principio, cuando le dijeron la baja, no hablaba con absolutamente nadie". Con el paso de las semanas la situación dejó de ser tan radical y dejó de "evitar la comunicación" con todos a "hablar con la directiva y con algunos de sus compañeros". No obstante, esto no quiere decir que esté cogiendo el teléfono a todo el mundo, ya que hay compañeros "que son también presentadores de su cadena" que también se han interesado por su bienestar y no han obtenido respuesta. "Solo tienen acceso a él los amigos 'VIP'", nos dicen.

Entre estos privilegiados está Jesús Vazquez. Además de ser compañero de profesión, el conductor de Allá tú mantiene un vínculo con él que va más allá de lo profesional y así lo revelaba en nuestra revista: "Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos", admitía, dejando entrever que el de Ferrol sí que sigue manteniendo el contacto con una persona absolutamente inaccesible para una gran parte del panorama nacional. Del mismo modo, David Valldeperas aclaraba en su última entrevista que el profesional de la comunicación "está haciendo su propio trayecto": "Está bien y puedes hablar con él, te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso", indicaba. Unas afirmaciones que señalan los motivos por los que, por ahora, Jorge Javier preferiría no mantener el contacto con todas y cada una de sus amistades.

Las dos ausencias clave de Jorge Javier Vázquez

Esta especie de aislamiento selectivo de Vázquez se ha hecho especialmente palpable en uno de los momentos en los que sus compañeros más le han necesitado. El pasado 23 de junio, Sálvame llegó a su fin tras más de una década de emisión, razón por la que algunos de sus pesos pesados montaban una fiesta en el plató de Telecinco. Juntos despidieron por todo lo alto para despedir un programa que ya forma parte de la historia de España. Como no podía ser de otra manera y en plena emisión, muchos se acordaron de Jorge Javier. Kiko Hernández, Belén Esteban o Adela González fueron algunos de los famosos que no dejaron pasar la oportunidad de hacer referencia a su buque insignia y mandarle todo el apoyo necesario en un momento que parece estar siendo complicado para él.

Este viernes, la cadena de Fuencarral tiene previsto congregar a muchos de los colaboradores estrella de la casa para celebrar el fin del Deluxe. El catalán tampoco estará presente en la despedida. Así, María Patiño y Terelu Campos tomarán el testigo de Jorge Javier en una fecha tan especial, en la cual contarán con Mercedes Milá o Leticia Sabater como invitadas. De momento, no parece que vaya a haber rastro del emblemático presentador, quien protagonizó su último movimiento público en su cuenta de Instagram hace cinco semanas. Entonces, el comunicador dio un paso al frente a través de sus redes a la hora y explicó que necesitaba "parar para cuidarse y para preguntarse qué quiere". Un mensaje con el que se despedía por tiempo indefinido de la vida pública, dedicando un "hasta siempre" a toda la gente que había seguido sus pasos a diario. Un adiós que está alargándose en el tiempo más de lo esperado.