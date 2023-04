Llevan toda la vida haciéndonos reír… aunque a veces la procesión vaya por dentro. Jorge y César Cadaval han demostrado durante todos estos años, que el humor es a veces la mejor terapia para superar las penas. Algo que ellos saben muy bien: perdieron a sus padres y también a dos de sus hermanos, Carlos, por un infarto, y Diego, de cáncer. Y precisamente el cáncer es un tema con el que están muy sensibilizados. Es por eso que hace unos días, la Asociación Española contra el Cáncer los premió en Sevilla por su apoyo y recibieron el galardón emocionados y muy bien acompañados. Hablamos con Jorge Cadaval de eso y mucho más.

"Dentro de mi familia hemos sufrido el cáncer como todas las familias", dice Jorge Cadaval

Jorge, ¿es necesario seguir hablando del cáncer?

Claro que sí, hay que seguir hablando de ello. Ahora nos llega a través de la sanidad pública una citación para hacernos las pruebas del cáncer de colon y afortunadamente cada vez los porcentajes de supervivientes son más; es una enfermedad que se cura. Yo he perdido a un hermano de cáncer; mi hermana Maite, que hoy nos acompaña, también lo ha tenido; mi cuñada Patricia… Dentro de mi familia lo hemos sufrido como todas las familias españolas. Es muy importante la prevención, y desde la Asociación Española contra el Cáncer no paran de hacer actos para recaudar fondos para la investigación.

¿Crees que es una responsabilidad para los artistas involucrarse con estos temas?

Por supuesto, nosotros procuramos hacerlo y también colaboramos con Autismo Sevilla, por ejemplo. Yo creo que estamos para eso. Si nuestra imagen, nuestro humor, sirve para aliviar o curar, aquí nos tienen mientras estemos. Dicen que la risa suele ser una buena terapia. Para afrontar lo que sea es fundamental el estado de ánimo y la actitud. Mi hermano Diego no tuvo la suerte de curarse, pero su actitud siempre me sorprendió. Mira que en mi familia somos muy tremendos todos, pero Diego sabía que había llegado tarde a donde tenía que llegar y aun así mantenía una actitud tan positiva que te daba la vida a ti. Él nos dio una lección de vida completa.

"Cuando vas cumpliendo años vas siendo consciente de que hay que vivir el día a día", explica a SEMANA Jorge Cadaval

¿Eres miedoso con los temas de salud?

No, pero es que en el cáncer en concreto me parece fundamental la detección precoz. Yo me sometí hace tres años a una colonoscopia y a una endoscopia y ahora me ha llegado un aviso y lo volveré a hacer. Mis padres no fallecieron de cáncer, mi madre murió de Alzheimer, a los 84 años, y la muerte de mi padre fue de corazón, y también de eso murió mi hermano Carlos, pero tenemos que vigilarnos, aunque no se puede vivir con miedo.

¿No te asusta la muerte?

No, hay que ser consecuente contigo mismo. Cuando vas cumpliendo años vas siendo consciente de que hay que vivir el día a día, procurar ser una buena persona, crear siempre buen ambiente a tu alrededor y con la gente que estás. Hay que vivir con honestidad y respeto e intentar pasarlo bien, disfrutar mucho y comer muchas gambas.