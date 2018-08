Jorge Brazalez y Miri confirman su ruptura por Instagram

EL ÉXITO NO ES ALGO INDIVIDUAL 🦋Separados somos gotas de agua, juntos somos un océano. Miramos x los éxitos individuales, nos queremos demasiado a nosotros mismos, somos egocéntricos y egoístas. En vez de compartir, amar, ayudar, congeniar y disfrutar de las personas que nos rodean dueñas de otros talentos maravillosos diferentes al nuestro. Ayer tuve un día precioso con este amigo mío. Me di cuenta de que es tan necesario compartir y crear lazos.. Todo esto me lo digo a mi misma, la primera. Soy una persona, que con mi trabajo soy muy exigente y muy personal. Me gusta hacer MIS recetas y MIS fotos y MIS cosas yo. Y eso muchas veces va más allá del espacio profesional. Ayer con mi @jordiperalvo crecí, vi que juntos habíamos sumado. Hicimos una de las fotografías de mi IG (para mi gusto) más bonitas que jamás he hecho. Creamos Arte, con él volé más de lo que hubiera volado yo sola. No somos seres individuales, el ser humano es un ser social. Necesitamos de los demás. Hasta el más egocéntrico busca aprobación social. Y a la vez, el ser humano es un ser egoísta por naturaleza, miramos (la mayoría de veces) por nosotros mismos y no por los demás. Lo que no vemos, es que mirando por los demás también ganamos nosotros mismos. Aprovechemos que somos seres sociales, no nos guardemos nuestro Yo para nosotros. Busquemos nuestros éxitos, pero dejemos que nos ayuden. Y así los demás también triunfarán en lo suyo mientras nosotros les ayudamos a ellos con lo nuestro. Comparte tu arte. Somos como un puzzle, todos diferentes, pero encajamos unos con otros. Aprovechemos todo lo que tenemos alrededor. Gente maravillosa. Este es un texto dedicado a aquellas personas (puede que no todo el mundo se sienta identificado con este texto) que necesitan trabajar en la parte más individual de su alma (Todos somos un poco egoístas de vez en cuando, y también es bueno serlo. Hay que mirar por uno mismo también, al fin y al cabo nacemos y morimos solos). Pero bueno, hay veces que quizás estos textos nos hacen pensar un poquito más allá. Y determinar si estamos dejando que nos ayuden y compartir esa preciosa experiencia o por el contrario, queremos hacerlo Todo solos.. ♥️ #MirisTips

