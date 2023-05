Jorge Bárcenas aclara cuál es su relación actual con Victoria Federica

Después de tres años de noviazgo, Victoria Federica y Jorge Bárcenas decidieron poner punto y final a su relación hace ya casi un año. La pareja se conoció en el Festival Starlite de Marbella en el verano de 2019, donde el Dj pinchaba, poco tiempo después de que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar rompiera su anterior relación con Gonzalo Caballero. Durante su noviazgo, fue una de las parejas más aclamadas del momento, llegando incluso a ser imagen de una conocida firma nupcial. Por aquel entonces, ya había crisis entre la pareja y no hubo ningún gesto romántico entre la influencer y el DJ. Ha pasado casi un año desde que se confirmara lo que era un secreto a voces, la nueva soltería de Victoria Federica. Ahora, Jorge Bárcenas habla y aclara cuál es la actual relación que mantienen. ¡No te pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, el DJ está recién aterrizado después de un tour que le ha llevado por algunas ciudades fuera de España. Asegura que le espera "un verano cargado de festivales y eventos, muchos viajes y mucha música" por lo que ahora mismo no tiene tiempo para chicas. Desde que se rompiera su relación con la hija de la infanta Elena no se le ha relacionado con ninguna otra mujer. Durante su charla, también ha hablado de Victoria Federica. Confirma que su "relación con ella es súper buena y me alegro un montón de verdad de que le vaya todo fenomenal".

Jorge Bárcenas solo tiene buenas palabras para la que fuera su pareja durante varios años, hasta el 2022: "Es una chica estupenda y me alegro de que le vaya todo genial la verdad". Sin embargo, no quiere mojarse acerca de los rumores que aseguran que Victoria Federica habría encontrado de nuevo el amor al lado del piloto de motociclismo, Albert Arenas: "No sé. Todo lo bueno que le pase me alegro". El Dj se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su ex, siguiendo la tónica que ha tenido durante su relación con la nieta del rey emérito, Don Juan Carlos.