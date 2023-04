Jordi Cruz y Rebecca Lima esperan su primer hijo

El cocinero Jordi Cruz y su novia, la arquitecta y empresaria de origen brasileño Rebecca Lima, están esperando su primer hijo. Una feliz noticia que ha compartido esta última. "El regalo más grande", afirmaba en su cuenta de Instagram donde añadía distintas imágenes donde se observa su incipiente barriguita de embarazada.

La paternidad del popular jurado de Masterchef y su pareja ha generado un aluvión de reacciones. Han sido muchos los que han querido felicitarles por el bebé que está en camino. "Ooooh❤️❤️❤️ Muchísimas felicidades", afirmaba Ona Carbonell. "Wow! Qué hermoso, felicidades a los dos", comentaba Rachel Valdés. Muchos concursantes del talent show de TVE también han querido pronunciarse, entre ellos, Amelia Platón, Arnau -Ganador Masterchef9- y Teresa Abalde. Esta última publicaba el siguiente mensaje: "Qué maravillaaaaaa 😍😍😍 Enhorabuenaaaaaaaaaaa!!!! Qué felicidad @jordicruzoficial. Toda la felicidad del mundo para los tres".

Jordi Cruz y Rebecca Lima: su historia de amor

Después de cuatro años de relación, Jordi Cruz y Rebecca Lima pondrán el broche de oro a su historia de amor con el nacimiento de su primer hijo. El cocinero, de 44 años, y la empresaria, de 30, se conocieron gracias a una amiga que tienen en común. Desde que sus caminos se cruzaran en 2018 no se han separado. Es habitual que ella haga partícipes a sus seguidores de fotos románticas con el amor de su vida, mientras que él intenta ser más discreto.

El chef se pronunciaba recientemente sobre la paternidad en el programa 'Planeta Calleja'. Jesús Calleja le avisaba que no podía demorarse mucha para tal cometido, a lo que él contestaba: "Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años". Asimismo señalaba los deseos de ella de pasar por el altar: "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo. Ella quiere casarse".

Jordi Cruz lleva ya cuatro años con esta guapa brasileña. Rebecca Lima no solo es Arquitecta y Urbanista, también destaca por su perfil de empresaria. Es Co-Fundadora y Diseñadora de la firma Inti Brand, una línea de moda propia. Este mismo año inauguró en su país su primera tienda física.