Jordi Cruz y Rebecca Lima desvelan el nombre del bebé que esperan

La cuenta atrás ha comenzado. Jordi Cruz y su pareja, Rebecca Lima, cuentan los días para ver la carita de su bebé. En la recta final de su embarazo, la arquitecta ha desvelado el sexo y el nombre que han elegido para su primer hijo.

La pareja espera un niño que se llamará Noah. Ella misma desvelaba el nombre en un vídeo que ha publicado en Instagram donde la veíamos realizando las últimas compras para el bebé. Están siendo unos meses frenéticos para la brasileña que está disfrutando al máximo, además está haciendo partícipes a sus seguidores de esta dulce espera. Fue el pasado mes de abril cuando anunció que estaba embarazada. "El regalo más grande", subrayaba entonces mostrando distintas imágenes donde se observaba su incipiente barriguita de embarazada.

Jordi Cruz y Rebecca Lima: una sólida relación

El primer hijo de la pareja llega tras cinco años de relación. Jordi Cruz, de 44 años, y Rebecca Lima, de 30, se conocieron gracias a una amiga común. Sus caminos se cruzaron en el año 2018 y desde entonces se han convertido en inseparables. El chef se pronunciaba recientemente sobre la paternidad junto a Jesús Calleja en el programa 'Planeta Calleja'. El presentador le advertía que no podía demorarse mucho para tener hijos: "Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años".

Instagram

Rebecca Lima no solo es Arquitecta y Urbanista, también destaca por su perfil de empresaria. Es Co-Fundadora y Diseñadora de la firma Inti Brand, una línea de moda.