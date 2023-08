Jordi Cruz, tras el nacimiento de su hijo Noah: "Nochecitas sin dormir"

Jordi Cruz y Rebecca Lima están pasando por una de las etapas más dulces de su vida. La pareja ya tiene al pequeño Noah en sus brazos y las primeras horas con el bebé están siendo maravillosas. Al orgulloso padre se le cae la baba y ha celebrado el nacimiento de su primogénito cocinando una tarta de tres leches. El juez de 'MasterChef' ha compartido un vídeo elaborando el plato y ha contado cómo está viviendo estas primeras horas de su estrenada paternidad.

Antes de ponerse frente a los fogones de su cocina, Jordi Cruz felicitaba el domingo a sus seguidores elaborando una deliciosa receta para celebrar el nacimiento de su primer hijo. Con ojeras y despeinado tras ducharse, el juez de 'MasterChef' revelaba que se había quedado dormido: "La razón puede ser sencilla, dormir poco". Mientras que hacía la tarta, el cocinero ha desvelado que nunca ha sido mucho de irse de fiesta y que ahora tampoco lo iba a hacer.

"La paternidad es jodidamente preciosa... y la maternidad (también), ya que cada uno le ponga su adjetivo", insistía. Jordi Cruz está viviendo una dulce etapa con su pequeño Noah en brazos. Por ello, no es de extrañar que también haya querido presumir del recién nacido. "Es increíble, todo bonito... la carita ¡ah! el primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo... pero espérate al segundo y tercer día... ¡cómo llora! ¡ah! Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer... ¡uf!", admitía. El cocinero tiene muchas ganas de aprender en esta etapa de papá primerizo: "Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón. Estoy alucinando con todo. Me lo estoy pasando igual de mal que de bien".

La llegada de Noah, el broche de oro a la relación entre Jordi Cruz y Rebecca Lima

Jordi Cruz y Rebecca Lima se conocieron en 2018 gracias a una amiga en común. Desde entonces, la pareja se convertía en una de las más consolidadas de la crónica social. Era el juez de 'MasterChef' quien anunciaba el pasado jueves, 24 de agosto, el nacimiento de su primer hijo, el pequeño Noah. "Es guapo a rabiar", llegaba a decir. Hasta tenerlo en brazos, lo cierto es que la arquitecta se ha encargado de ir narrando cómo avanzaba su estado de gestación a través de las redes sociales.

