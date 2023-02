Jordi Cruz recuerda a su padre: "Le dije 'te quiero' dos horas antes de morir"

Jordi Cruz, celoso de su intimidad, no suele hablar de su vida privada, pero en su entrevista con Jesús Calleja ha hablado a corazón abierto. El conocido chef y jurado de 'MasterChef' habla largo y tendido con el presentador en la primera entrega de 'Planeta Calleja', que se estrena el martes 8 de febrero a las 22:45 horas en Cuatro.

Vídeo: Cuatro

Amante de la gastronomía, así como de las culturas clásicas, el chef catalán viaja a Grecia con Jesús Calleja en la primera entrega de la nueva temporada del programa. El arranque del viaje será en Tesalia para recorrer la Península de Pelión, donde según la mitología vivían los centauros. Junto al aventurero realiza un trekking a través de las montañas de Pelión, y recorren varias aldeas y llegando al mar a caballo. Durante un recorrido en velero por el Golfo de Volos, desde el que partió la famosa expedición mitológica de Jasón y los Argonautas, el cocinero y su anfitrión pescarán erizos que Cruz utilizará para elaborar una deliciosa receta en la cubierta del barco. En un momento del encuentro, este se sincera al hablar de su complicada relación con su padre, ya fallecido: "Mi padre no me dijo te quiero y yo se lo dije dos horitas antes de morir.

"No era el padre más cariñoso del mundo, siempre entendí sus negatividades", dice Jordi Cruz

Jordi Cruz ha hablado por primera vez de sus orígenes en un programa de televisión. Cuando Calleja le ha preguntado por sus padres ("¿Quiénes son?", le ha preguntado), responde: "Mi padre era Federico. Murió hace unos años, pero él ha gozado". A su padre lo califica como un hombre con "un carácter maluco", aunque no guarda malos recuerdos. Desde pequeño se acostumbró a su manera de ser: "Tampoco hacía nada para que me sintiera mejor. Pasaba olímpicamente de mí".

"Pese a eso y a no siendo el padre más cariñoso del mundo, siempre entendí sus negatividades. Entendí que de pequeño, con 12 años, había estado en una fábrica, que habái vivido una guerra, que perdió muchos hermanos de joven... Vivió muchas cosas que no le dejaban ser feliz", explica. "Siempre pensé: 'Me gustaría que mi padre no se vaya sin haberle dicho te quiero'", añadía.

Jordi Cruz, de 44 años, asegura que no guarda un mal recuerdo de su padre: "El monstruito lo he metido en una caja"

El padre de Jordi Cruz sufrió "un alzheimer bestial" en sus últimos años de vida. En esta etapa le resultó más fácil lidiar con él. "Seguramente el hecho de que esa mirada ya no contenía nada me facilitó la tarea", recuerda en el programa de Cuatro. A sus 44 años, cree que tiene más que superado lo relativo a su vínculo emocional con su progenitor: "Está bastante bien gestionado... El monstruito lo he metido en una caja para que sea energía y me ayude a hacer cosas. La otra parte me ha ayudado a ser más creativo. He aprendido que con esfuerzo, incluso las cosas más insalvables, como la timidez o el mal carácter, se pueden superar".

En su entrevista con Jesús Calleja, Jordi Cruz recuerda también cómo consiguió triunfar en el complejo mundo de la restauración y su camino para lograr ser el chef más joven de España en obtener una estrella Michelín. "Para mí fue algo más continuista, una evolución de todo el trabajo que estaba realizando", dice.