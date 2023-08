Jordi Cruz y Rebecca Lima viven una de las etapas más dulces de sus vidas, en común y por separado. La flamante pareja dio la bienvenida a su primer hijo Noah hace menos de 15 días. Un bebé muy deseado que ha llegado para completar la felicidad de sus padres y ensanchar la familia, ahora de tres. Ninguno de los dos puede negar que se les cae la baba con su pequeño. La modelo ha querido celebrar por todo lo alto este momento tan feliz por el que atraviesan ambos compartiendo una tierna foto del recién nacido. "Las promesas de Dios nunca fallan", ha escrito.

Padres primerizos y totalmente volcados con su recién nacido

La también empresaria ha querido aprovechar la tierna imagen para mandar un mensaje de agradecimiento por todo el cariño recibido durante estos días. "Quiero agradeceros por todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros los mensajes porque no me sobra tiempo para nada. Pero os he leído y os agradezco de corazón, compartía la primeriza madre, dedicada en cuerpo y alma a su bebé.

Fue el pasado mes de abril cuando Jordi Cruz y su chica anunciaban que estaban esperando su primer vástago juntos. "El regalo más grande", subrayaba entonces Becca, como la llama cariñosamente el galardonado chef, mostrando distintas imágenes donde se observaba su incipiente barriguita de embarazada.

Jordi Cruz se sincera: "Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no"

Jordi tampoco se ha quedado atrás. Como ahora ha hecho su novia, el juez de 'Masterchef' ya hacía uso de su Instagram la semana pasada, donde suma 1,5 millones de seguidores, para celebrar la llegada al mundo de Noah. Compartía entonces la receta de una deliciosa tarta de tres leches y daba las claves de cómo estaban siendo los primeros días de su recién estrenada paternidad.

"La paternidad es jodidamente preciosa... Es increíble, todo bonito... la carita ¡ah! el primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo... pero espérate al segundo y tercer día... ¡cómo llora! ¡ah! Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer... ¡uf! Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón. Estoy alucinando con todo. Me lo estoy pasando igual de mal que de bien", admitía Jordi.

La llegada de Noah, el broche de oro a una relación más que consolidada

Noah, el primer hijo de la pareja, llegó al mundo tras cinco años de relación. Jordi, de 44 años, y Rebecca, de 30, se conocieron a través de una amiga común en 2018. Sus caminos se cruzaron en el año 2018 y desde entonces se han convertido en inseparables. El chef se pronunciaba a principios de este año sobre la paternidad junto en 'Planeta Calleja', el programa de Jesús Calleja. Entre serio y divertido, el presentador le indicaba que no podía demorarse mucho para tener hijos, apuntando a que ya tenía una edad. "Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años", zanjaba el tema Jordi.

1 de 3 Cinco años de feliz relación 2 de 3 Mucho se dijo sobre una posible relación entre Jordi y Tamara Falcó 3 de 3 A pesar de su buena relación en 'Masterchef', Jordi no acudió a la boda de Tamara Falcó e Iñigo