Jordi Cruz, padre de su primer hijo con Rebecca Lima: "Ha salido a su madre"

Jordi Cruz y su pareja, Rebecca Lima, han sido padres de su primer hijo en común. Ha sido el propio chef el que ha anunciado la legada del bebé, del que se sabía es un niño que se llamará Noah. "Hay unas cosa que os quiero decir... Estoy un poco cansado, pero extremadamente feliz. ¿Por qué? Porque ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contra hacer cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba", arranca en un vídeo que ha compartido en las redes sociales. "Aparte de los 3 kilos de amor que nos ha traído y los 50 centímetros de felicidad absoluta que también le acompañan", prosigue.

Vídeo: @jordicruzoficial

Visiblemente feliz, el chef catalán explica que su hijo "es guapo a rabiar". Según cuenta, se parece mucho a su pareja: "Ha salido a su madre y es bueno, buenísimo. También ha salido a su madre en eso". En su vídeo agradece el trabajo y el cariño del equipo médico y en general a todo el personal que ha ayudado a traer a su niño al mundo. Para celebrarlo, tiene previsto ofrecer un directo el próximo domingo en su perfil de Instagram. En ese directo se verá cómo comparte "una tarta buenísima tres leches buenísima y dedicada a todo el equipo del Hospital Quirón" de Barcelona. Todo por celebrar la llegada de su retoño, que es "lo más bonito".

Fue el pasado 18 de junio cuando la modelo desvelaba el nombre del retoño en Instagram donde la veíamos realizando las últimas compras para el bebé. La brasileña aseguraba entonces estar disfrutando de su embarazo, que anunció el pasado mes de abril. "El regalo más grande", subrayaba mese atrás, mostrando a sus seguidores su incipiente barriguita.

Jordi Cruz y Rebecca Lima: una sólida relación

El primer hijo de la pareja llega tras cinco años de relación. Jordi Cruz, de 44 años, y Rebecca Lima, de 30, se conocieron gracias a una amiga común. Empezaron su idilio en el año 2018 y desde entonces han demostrado ser una pareja sólida y estable. Recientemente, el chef se pronunciaba sobre la paternidad junto a Jesús Calleja en el programa 'Planeta Calleja'. El presentador y aventurero le advertía que no podía tardar mucho en tener hijos. "Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años", era su respuesta.