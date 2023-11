Como cada jueves, tan solo faltan unas horas para que ‘MasterChef Celebrity’ vuelva a la parrilla de Televisión Española con una nueva entrega en la que estarán presentes Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Cabe destacar que este último fue padre de su primer hijo en común con Rebecca Lima el pasado mes de agosto, lo que hizo que se viera obligado a reacondicionar su casa ubicada en una de las mejores urbanizaciones de Barcelona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Cruz Mas ( @jordicruzoficial)

Jordi Cruz ha escogido Barcelona, su ciudad natal, para disfrutar de su nueva etapa como padre y del tiempo de ocio que posee junto a su familia. Como no podía ser de otra manera, el chef no se ha decantado por cualquier casa, sino por una espectacular mansión con vistas a la ciudad condal, de las cuales dejaba constancia recientemente en una storie de Instagram: “También se me cae la baba mucho mucho con el otro bebé de la casa, aunque arañe de cariño y me deje el ombligo como un rascador de esparto”, escribía el cocinero, junto a un vídeo en el que puede verse Barcelona a lo lejos y su gato en primer plano.

Así es la casa de Jordi Cruz: habitación por habitación

Pero las vistas privilegiadas no son lo único que destaca de esta casa de dos plantas. Tal y como pudo verse en el programa de la cadena pública, ‘Cena con Mamá’, Jordi abrió las puertas de su casa a Cayetana Guillén Cuervo, dejando ver en primer lugar un recibidor de estilo minimalista. La simpleza es lo que caracteriza la sobria entrada del miembro del jurado de ‘MasterChef’, que cuenta con un armario vestidor en el que los invitados pueden dejar sus abrigos o las pertenencias que deseen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Cruz Mas ( @jordicruzoficial)

Otra de las estancias que llaman la atención es el salón. Esta habitación, compuesta por tonalidades suaves y neutras a contraste con los colores oscuros de la madera, cuenta con una cocina al fondo en la que Jordi puede elaborar algunos de sus platos. Pero esta no es la única cocina de su casa, ya que también tiene otra que utiliza más y en la que da rienda suelta a su creatividad frente a los fogones. Por otro lado, cabe destacar que tanto los electrodomésticos de metal como los muebles son negros intensos, y descansan sobre una encimera de piedra en forma de ele de lo más original.

Teniendo en cuenta que el cocinero pasa una gran parte de su tiempo en esta última cocina, ha querido hacer de ella un lugar perfecto y con todo lujo de detalles para su comodidad. Las paredes oscuras combinan a la perfección con la claridad que ofrecen sus enormes ventanales, con vistas al jardín de Jordi. Además, Cruz no ha querido que falte en esta estancia el mobiliario en el que guardar todos sus utensilios. Para ello, el cocinero se ha hecho con una larga hilera de armarios bajo la encimera y una estantería con baldas de cristal que demuestran su exquisito gusto en lo que a decoración de interiores se refiere.

1 de 5 Jordi Cruz, uno de los rostros más conocidos de TVE El miembro del jurado de 'MasterChef' se ha convertido en una de las personalidades del momento. 2 de 5 La entrada a la casa de Jordi Esta primera parte del hogar del chef cuenta con un marcado estilo minimalista. 3 de 5 Un salón con toques claroscuros El salón del cocinero cuenta con amplios ventanales que permiten el paso de la luz solar y toques tanto de colores claros como oscuros. 4 de 5 Una de las cocinas del chef Como no podía ser de otra manera, una de las partes más importantes de la casa de Jordi es su cocina. Tanto es así, que incluso tiene dos. 5 de 5 Una terraza de ensueño El catalán cuenta con una terraza con vistas a toda la ciudad condal, un sueño no apto para cualquier bolsillo.