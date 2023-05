Fue un día inolvidable que tanto Joaquín Torres como Raúl Prieto quisieron disfrutar arropados por las personas más importantes de su vida. Sin embargo, hubo tres destacadas ausencias a la boda celebrada en Casa Pilatos, Sevilla. El arquitecto barcelonés no pudo estar acompañados por sus grandes pilares.

Joaquín Torres no contó con la presencia de sus padres. Su avanzada edad y su estado de salud impidieron que estos le acompañaran durante el enlace. Sin embargo, sí que tuvo una especial mención hacia ellos. Durante el discurso que ofreció tras la ceremonia recordó que faltaban algunas destacadas personas. Días antes ya había confesado en redes que su madre, su "gran debilidad", estaba delicada. "El tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco. Intento prepararme, pero honestamente no me imagino mi mundo sin ella". Además, el barcelonés echó en falta a otro de sus mejores amigos, el exjugador del Real Madrid, Fernando Hierro. Actualmente el malagueño ejerce como director deportivo del equipo mexicano Guadalajara. Así que para él fue imposible ausentarse de la competición durante unos días para desplazarse hasta Sevilla con motivo de este "sí, quiero".

Joaquín Torres y Raúl Prieto: los momentos clave de su boda

Del baile de Belén Esteban al emotivo discurso del hijo de Joaquín Torres: la boda estuvo repleta de anécdotas destacadas. La de Paracuellos se convirtió en la otra protagonista. No solo ofreció unas palabras durante la ceremonia civil, donde recordó los obstáculos que sus amigos habían tenido que lidiar para este "sí, quiero", también fue el alma de la fiesta bailando con el arquitecto. Por su parte, el hijo mayor del barcelonés dejó a los invitados con los sentimientos a flor de piel gracias a su discurso.

Gtres

Uno de los momentos más emotivos se vivió al son de la canción Me quedo contigo de 'Los Chunguitos'. Un auténtico canto al amor con la que Joaquín Torres sorprendió a su ya marido. Una cantante acompañada de un coro entonó el tema en directo. La boda congregó a muchos rostros conocidos, entre ellos, Carlota Corredera, Emma García, Terelu Campos, Alejandra Rubio, Kiko Matamoros, Rocío Carrasco y Fidel Albiac.