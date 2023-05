Joaquín Torres y la dolorosa situación que atraviesa

El próximo 19 de mayo Joaquín Torres y Raúl Prieto contraerán matrimonio en Sevilla, un enlace que los dos están deseando que llegue, pero que se ha visto empañado por una situación familiar. Y es que el arquitecto atraviesa un complicado momento debido a la enfermedad de su madre, quien, según él, se va apagando poco a poco. Incapaz de hacerse a la idea, ha utilizado sus redes sociales para confesarse y explicar que lo que vive "es indescriptible", un paso al frente que a él le ha ayudado en cierto modo a sanar.

"Es sin duda uno de los pilares de mi vida y mi gran debilidad. Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco...Intento prepararme, pero honestamente no me imagino mi mundo sin ella. Mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible", comienza diciendo Joaquín Torres. Está roto, pero es consciente de que debe normalizar su partida, pues es ley de vida. "Yo soy muy débil y ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz". "Hay que normalizar este momento tan duro", añade.

El empresario felicitó a su madre en el Día de la Madre, de hecho, se dirigió a todas, resaltando "la generosidad y la entrega" que dedican. Por eso, merecía especial atención la suya, quien no le ha soltado de la mano en ningún momento. Por ello se está volcando en su progenitora y en aprovechar todos los minutos que les quedan por delante. Aunque es inevitable tener bajones y que la tristeza a veces se apodere de él, Joaquín ha querido sacar todo lo que llevaba dentro para sentirse aliviado. El estado de salud de su madre es delicado, tal y como él mismo ha relatado, algo que conoce su entorno y que ahora también ha compartido con sus amigos virtuales.

Su inminente boda con Raúl Prieto

La cuenta atrás ya ha comenzado para ellos. Después de siete años el arquitecto y el director de programas se darán el 'sí, quiero' en una ceremonia civil. Una boda que tendrá lugar en un espectacular palacete de Sevilla y que fue construido entre los siglos XV Y XVI, espacio en el que los invitados deberán acudir con vestido largo las mujeres y los hombres con esmoquin. Será un día antes cuando harán una divertida fiestas con algunos familiares, de hecho, está prevista una noche con temática disco, siendo muchos los asistentes que están deseando que llegue el momento.

Aunque los dos novios han preparado con tremenda ilusión este día, eso no quita que la delicada salud de la madre de Joaquín le mantenga la cabeza ocupada la mayor parte del día.