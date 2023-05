Joaquín Torres no imaginaba el aluvión de mensajes que le esperaba en su buzón virtual. Palabras de ánimo y de apoyo que nada tienen que ver con su inminente boda con Raúl Prieto, sino con el delicado estado de salud de su madre. Una situación de incertidumbre que ha provocado en el arquitecto una enorme tristeza y es que siente que día a día "la pierde un poquito más". Hundido y con muchos días grises por delante, el empresario hacía un grito desesperado para tratar de sanar heridas. Poco después regresaba a sus redes sociales para agradecer el cariño brindado en el universo 2.0, donde además pedía perdón por su egoísmo. Pero, ¿qué ha sucedido para que tenga que pedir disculpas?

"Estoy tremendamente sorprendido y agradecido por la multitud de mensajes recibidos. Quería agradecéroslo y también de alguna manera pedir perdón por mi egoísmo por no empatizar con el dolor ajeno, con situaciones mucho más duras que la mía., pero esta vez mi dolor no me deja ver más allá. Besos de corazón a todos y GRACIAS", escribía el empresario. Con este escrito demuestra que habría recibido mensajes que quizás no terminaban de entenderle. Joaquín está atravesando por un doloroso momento por su madre, quien, según él, se va apagando poco a poco, dejando un grandísimo vacío en él.

Desearía tomarse todo de otro modo, pero es incapaz, pues su madre es uno de sus pilares más férreos. "Es sin duda uno de los pilares de mi vida y mi gran debilidad. Como el tiempo no perdona, ella cada día se me va un poco...Intento prepararme, pero honestamente no me imagino mi mundo sin ella. Mi pena por vivir lo que estoy viviendo es indescriptible", dice sobre ella. Joaquín Torres intenta normalizar la posibilidad de que ella algún día no esté, pero eso no quita el dolor inmenso que siente al imaginarse ese momento. "Ver cómo mi madre se apaga cada día un poco, convierte todo mi mundo en mucho más gris, sin luz", apunta. Las imágenes que él ha posteado no solo dejan ver el cambio físico de Joaquín, también el de su madre, quien a pesar de todo agarra con fuerza a su hijo.

Su entorno sabía cómo estaba Joaquín Torres, quien sin querer está haciendo frente a una montaña rusa de emociones. Aunque está deseando que se celebre su enlace con Raúl Prieto, el director de televisión con el que comenzó una relación hace ya siete años, para él lo más importante es la salud de los suyos. Que estén bien y él esté cerca para disfrutar de todos y cada uno de ellos.

La inminente boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto

Será el próximo 19 de mayo cuando se den el 'sí, quiero' ante una amiga notaria de la pareja. Una boda a la que asistirán sus familiares y amigos más íntimos y donde, por cierto, han puesto un dress code muy claro: de tiro largo para ellas y de esmoquin para ellos.