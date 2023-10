Joaquín Torres y Tamara Falcó entierran el hacha de guerra con un poderoso gesto

Joaquín Torres y Tamara Falcó llevaban días sin entenderse, pero la marquesa de Griñón ha querido ponerle freno a su conflicto. Considera que se han malinterpretado sus palabras, de hecho, asegura que está deseando mudarse al ático que compró antes de casarse con Íñigo Onieva, una vivienda de 186 metros cuadrados en el madrileño barrio de Puerta de Hierro. "La casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás para mí no es la mejor de todas", dijo. Unas palabras tras las que el arquitecto tachó a Tamara de "infantil y pueril" y que llevó a ambos a protagonizar una polémica que ha copado titulares. Ahora ella ha dado un paso atrás, intentando que se entierre el hacha de guerra de una vez por todas, un gesto que por supuesto ha llegado a oídos del marido de Raúl Prieto.

"Quería desmentir los mensajes que se han divulgado acerca de mi relación con Kronoshomes. Como ya he compartido en numerosas ocasiones estoy feliz de construir un hogar junto a Íñigo y hacerlo con el apoyo de Kronos y todo su equipo, incluido Joaquín Torres. Siempre ha sido muy cariñoso conmigo y le admiro profesionalmente. Gracias a los medios que me apoyáis en estas situaciones. También a mi comunidad por estar siempre ahí", ha escrito la hija de Isabel Preysler, mensaje que, por cierto, ha reposteado Joaquín Torres en su cuenta de Instagram. De este modo quiere dejar claro que lejos de lo que se pueda llegar a pensar, ella quiere mudarse con Íñigo Onieva para empezar de cero con él en un nuevo hogar. De momento, no les queda más remedio que residir en el piso al que se mudó él cuando rompieron, un fantástico apartamento en el que están de alquiler y que quizás pronto abandonarán de manera definitiva. Al menos como casa y es que, según se ha dicho, él no quiere desprenderse de él, ya que "le encanta". "Fuentes cercanas me comentan que tienen un piso alquilado en Madrid y dicen que la intención de Íñigo es que no quiere soltar ese piso. Aunque sea como oficina", decía la periodista Beatriz Cortázar.

Tamara Falcó ha hecho un bloqueo botánico en su casa

Llama la atención que haya tardado un año y medio en plantear mudarse, pues la entrega de llaves se le hizo en el mes de junio de 2022. Entonces comenzó la búsqueda de interioristas para conseguir un resultado a su gusto y ahora se ha centrado en su terraza. ¿Cómo? Pues con un bloqueo botánico con el que intenta preservar su intimidad cuando disfrute del buen tiempo de la capital. Cansado de lo que él consideraba que eran menosprecios hacia su diseño, Joaquín estallaba contra Tamara, demostrando su mayúsculo enfado con la hija de Carlos Falcó. "Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, pues que lo venda. Polémica zanjada", escribió él.

El ático de Tamara Falcó tiene 186 metros cuadrados

Pero ¿cómo es la casa que Tamara Falcó adquirió a un precio excelente por su contrato como embajadora de la promotora? La vivienda consta de cuatro habitaciones, una increíble terraza con vistas y diseño por los cuatro costados. Aunque su nuevo domicilio será un auténtico oasis, tendrá que convivir con otros vecinos, de hecho, son 87 propietarios en su lujosa urbanización. Allí tanto ella como el resto podrán disfrutar si lo desean de piscina, spa, gimnasio e incluso zona social gourmet, comodidades que multiplicarán los gastos y que harán mucho más apetecible vivir en un lugar así. Eso sí, es una incógnita cuándo lo hará.

Lo que sí se sabe es que ya ha comenzado su mudanza. Según ha podido saber la revista SEMANA ha comenzado a llevar algunos muebles, en concreto, unos valorados por 20.000 euros. En el interior de tu revista favorita podrás ver todas las imágenes de la mudanza del matrimonio, así como las cajas que han comenzado a subir gracias a una enorme grúa. Fue hace tan solo unos días cuando un camión de grandes dimensiones aparcó frente al espectacular piso de la pareja y subió mesas, mantas y diferentes muebles que no son aptos para todos los bolsillos.