Joaquín Torres ha sufrido un grave accidente de tráfico. El arquitecto está ingresado en el hospital desde el pasado lunes, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido contar qué le ha ocurrido. Desde la cama de la habitación en la que está hospitalizado, ha declarado: "Queridos seguidores, amigos. He querido publicar y compartir con todos vosotros este vídeo, pues fácilmente en breve se conocerá la noticia. El pasado lunes cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente", ha empezado escribiendo.

Ha querido hacer un llamamiento a todos los conductores de moto como él: "Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos “invisibles” para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%. Disculpad mi ausencia, estos días para con vosotros, la comunidad A-cero. Intentaré poco a poco ir comunicándome por aquí. Sabéis que sois y siempre habéis sido un apoyo fundamental para mí y nuestro estudio. Como también comento en este vídeo, agradecer a todo el personal sanitario, que no puede ser mejor. Un abrazo a todos de corazón. Y cuidaros mucho ❤️", ha terminado escribiendo Joaquín Torres junto a un vídeo en el que lo vemos acostado sobre la cama del hospital en el que se encuentra ingresado.

Pero en el vídeo da más detalles sobre lo ocurrido. "Os enseño mi particular sala de despiece... El lunes por la mañana un coche salió del garaje sin mirar, me arolló. Los motoristas en Madrid somos transparentes. Me he jurado que será mi última vez con una moto", ha empezado diciendo Joaquín Torres casi sin fuerzas para hablar. Ha querido dejar claro que ha sido un accidente bastante grave: "He tenido un accidente muy farragoso que ha podido ir a mayores".

El arquitecto ha sufrido graves consecuencias que le impiden ahora moverse de la cama: "Tengo la pelvis rota por varios lugares y el antebrazo también fracturado. Una lesión de higado y pulmonar", revela con dificultad para hablar mientras explica todo lo que ha ocurrido. A pesar de que no está en su mejor momento, Joaquín Torres aprovecha la ocasión para conciencias a todos los motoristas "Todo esto es para concienciar de que las motos en Madrid son bastante peligrosas aún teniendo cuatro sentidos".

Por ahora quedan unos días de ingreso en el hospital hasta que le puedan operar la próxima semana: "Me operan la próxima semana en una operación de más de cinco horas. Espero que todo vaya bien", declara el marido de Raúl Prieto. Además, no duda en agradecer la atención que está recibiendo en un hospital público: "Agradece la atención del equipo de médicos que le van a operar por toda la atención y por la profesionalidad. No valoramos lo suficiente los hospitales públicos", dije tajante.

