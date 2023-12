Joaquín Torres reaparece tras su accidente de tráfico y su operación "de 8 horas"

Joaquín Torres anunció hace unos días que había tenido que ser ingresado en el hospital tras un grave accidente de moto. El arquitecto no ha tenido fuerzas para volver a las redes sociales, pero este mismo miércoles ha encontrado el momento perfecto para hacerlo. Y justo se ha dejado ver unas horas después de ser operado. Una intervención que ha durado ocho horas y que lo ha dejado totalmente destrozado. Aún así, ha querido mandar un mensaje a sus seguidores, que lo han apoyado durante estos días de ingreso.

"Me he decidido a hacer este vídeo porque estoy abrumado por la cantidad de mensajes de cariño y apoyo tras mi accidente. He de deciros que llevo ya nueve días aquí, me operaron ayer (refiriéndose a este pasado martes). La operación fue de ocho horas. Fue muy compleja, pero estoy bien. Agradecer desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, a la sanidad pública. Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injusta que somos la población con este sector. Todo el personal ha sido absolumente extraordinario. Deciros que gracias, gracias de verdad. Vuestro apoyo y vuestros mensajes me han servido muchísimo. No os contesto por razones evidentes", ha declarado enseñando su brazo escayolado tras la operación.

Joaquín Torres reaparece tras ser operado durante ocho horas

En el vídeo podemos ver a un Joaquín Torres cansado por la intervención. No ha dudado enseñar la escayola de su brazo derecho. Además, podemos percibir la gran cantidad de vías que lleva en su brazo izquierdo, donde está recibiendo todos los medicamentos necesarios para pasar el dolor. El arquitecto está muy agradecido y ha hecho un huequito para hacer un nuevo vídeo y agradecer las muestras de cariño que ha recibido.

Pero no solo eso. Junto al vídeo ha compartido un mensaje en el que deja claro que está inmerso en la recuperación y que "todo va bien": "Querido amigos, este vídeo, sencillamente para agradeceros vuestro ánimo y cariño. Vuestros miles y miles de mensajes que os leo y que me emocionan. Espero estéis todos bien y os mando un beso a todos ❤️ #gracias #osadoro #recuperandome #todovabien", ha terminado escribiendo desde el hospital en el permanece ingresado.

Un accidente de moto muy grave

El pasado 7 de diciembre, Joaquín Torres sufría un grave accidente de tráfico mientras iba en su moto. Él mismo contaba ya desde el hospital lo que le había ocurrido: "Queridos seguidores, amigos. He querido publicar y compartir con todos vosotros este vídeo, pues fácilmente en breve se conocerá la noticia. El pasado lunes cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente", empezó diciendo el arquitecto.

Quiso hacer un llamamiento a todos los conductores de moto como él: "Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos “invisibles” para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%. Disculpad mi ausencia, estos días para con vosotros, la comunidad A-cero. Intentaré poco a poco ir comunicándome por aquí. Sabéis que sois y siempre habéis sido un apoyo fundamental para mí y nuestro estudio. Como también comento en este vídeo, agradecer a todo el personal sanitario, que no puede ser mejor. Un abrazo a todos de corazón. Y cuidaros mucho ❤️", terminaba escribiendo Joaquín Torres junto a un vídeo en el que lo vemos acostado sobre la cama del hospital en el que se encuentra ingresado. Desde SEMANA le mandamos todo el apoyo del mundo para que dentro de poco pueda volver a casa para seguir allí con su recuperación.