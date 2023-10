Joaquín Torres, tras la polémica con Tamara Falcó: "Isabel Preysler me ha pedido perdón"

La polémica que se ha despertado en torno a Joaquín Torres y Tamara Falcó parece haber llegado a su fin. Desde que la marquesa de Griñón comentara que su nueva casa "es muy bonita sobre plano", aunque para ella "no es la mejor idea", ambos se enzarzaron en un cruce de declaraciones peliagudas sobre el que será nuevo hogar de la aristócrata y su marido, Íñigo Onieva. Este miércoles, el arquitecto ha aclarado que ya no hay conflicto entre ellos. Ha hablado personalmente con Isabel Preysler y las aguas han llegado a su cauce. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

La polémica "está zanjada y más que zanjada, asegura Joaquín Torres

El arquitecto coincidió con Isabel Preysler en el tanatorio de Fernando Fernández Tapias, fallecido a los 84 años como consecuencia de un infarto. Ha sido en ese momento cuando la socialité "se me ha acercado Isabel y es encantadora. Hemos hablado ella me ha pedido perdón". Con estas palabras, el empresario y propietario de Kronos Homes, la promotora encargada de construir el bloque de viviendas de Tamara, ha explicado que todo se ha solucionado. "Me mandó un mensaje ayer. Y le dije no hay ningún problema, tienes todo mi apoyo y todo aquello que te pueda parecer un inconveniente, se puede resolver. Le hablé de unos productos para los vidrios que se puede ver y no te vieran. Todo aquello que la preocupe que me llame y le ayudo a resolverlo, no hay ningún problema".

"Yo agradecido de la generosidad de Tamara"

Joaquín Torres ha destacado que Isabel Preysler "es pura corrección". Esta le ha dicho incluso que "Tamara estaba muy tal". Ante la repercusión mediática que han tenido los comentarios de ambos, Torres ha tomado una determinación: "Ayer me reuní con el consejero delegado de Kronos para decirle que hay que parar esto. Hay que parar esto porque es que, el comentario por muy no tiene ninguna importancia. Cualquiera de nosotros hacemos un comentario así y no importa nada". Así ha quitado hierro a todo lo que ha sucedido: "No te tiene que gustar la casa. ¿No ha pasado nunca a nadie de comprar una cosa y llegar a casa y no es lo que pensabas? No tiene ninguna importancia... está zanjada y más que zanjada. Yo agradecido de la generosidad de Tamara al escribirme ayer y la generosidad de su madre. Para mí no ha pasado nada, pero me han llamado de todas partes".