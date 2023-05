Joaquín Torres pide perdón a Raúl Prieto días antes de su boda

Joaquín Torres desde hace meses hace frente a la enfermedad de su madre. Mientras organiza su boda ve cómo su progenitora se apaga "poco a poco", según sus propias palabras, una situación que le ha llevado al límite en más de una ocasión. Por ello, ha escrito una carta pública en la que no solo confiesa cómo se siente, sino en la que también pide perdón a su futuro marido, Raúl Prieto. Consciente de que los nervios están más crispados que nunca, el arquitecto ha querido explicarse y, sobre todo, disculparse por los errores cometidos. Y es que organizar una boda no es tarea fácil, pero mucho más complicado es si encima le sumas el problema de salud de alguien tan cercano como una madre.

Tras seis años juntos están a punto de darse el 'sí, quiero' en la Casa Pilatos, en Sevilla, donde prometen darlo todo y celebrar su amor ante sus seres más queridos. Está previsto que acudan sus amigos y familiares más cercanos, aunque se desconoce la identidad de todos ellos. Eso sí, nadie duda que habrá rostros conocidos de la televisión, ya que ambos tienen una amplia 'cartera' de amigos famosos. Ya sea Raúl por su ya extinto vínculo a Mediaset o Joaquín por las casas que ha construido para grandes personalidades de dentro de nuestras fronteras y también fuera de ellas.

Aunque no ha querido incidir en lo sucedido entre ellos estos días, la misiva que te mostramos a continuación deja caer que Raúl y Joaquín habrían discutido en varias ocasiones en las semanas previas a su boda. Esa tensión ha sido precisamente la que ha llevado al empresario a pedir perdón a su novio, quien, al parecer, le ha cedido casi la totalidad de la organización del enlace. Si bien en muchas ocasiones se ha mostrado celoso de su intimidad, lo cierto es que en los días previos a su boda se está abriendo en canal ante sus seguidores. Necesita hablar con ellos y gritar al mundo que, aunque querría estar pletórico, no puede sentirse así debido al delicado estado de su gran pilar, su madre.

"Queridos todos. Ahora sí que sí. Ya empieza la cuenta atrás y estamos a unos días de nuestra boda, de nuestro milagro particular, de nuestro sueño, nuestro GRAN SUEÑO. Estos últimos meses/semanas, no han sido fáciles para Raúl y para mí, y seguramente yo he sido el responsable de generar tensión, pues mi situación personal no era la más deseable para organizar nuestro sueño.

He de manifestar la inmensa generosidad de Raúl, pues en todo momento me ha dejado hacer... Yo soy bastante rarito y no quería organizar una «boda», quería organizar una fiesta donde la tolerancia, la libertad, y sobre todo, el amor fueran los protagonistas. Yo os puedo garantizar que en todo momento he intentado planificar lo que yo imaginaba que a Raúl le haría más feliz, pero en ese imaginar y en mi hermetismo seguro he cometido errores y desde ya, le pido perdón a Raúl.

Ojalá los dos días salgan como está previsto y como están en mi cabeza. Sé que las expectativas son muy altas, pero creedme que, aunque fallen muchas cosas, será todo un éxito y lo será por todos vosotros, porque os quiero declarar desde la más profunda emoción, que estoy impresionado y jamás dejaré de agradeceros la ilusión y el amor, el inmenso amor que nos habéis demostrado estos últimos meses. El enorme esfuerzo que habéis puesto por darnos lo que soñamos.

Cómo iba yo a imaginar que Raúl y yo podríamos algún día celebrar por todo lo alto sin tapujos, sin medias verdades, sin ningún tipo de censura, nuestro amor. Cómo pensar que yo iba a poder gritar al mundo mi amor por un hombre, mi amor por Raúl, delante de amigos, padres, hermanos, suegros...Aquel chico de 13 años acomplejado y repleto de miedo y vergüenza, se fue hace mucho, pero os aseguro que ese Joaquín no pudo jamás permitirse soñar ser libre y en algún momento del camino eso cambió, y ese momento fue cuando sencillamente apareció Raúl. Ni años de terapia, ni nada ni nadie lo pudo cambiar. Sólo fue posible por él. Pero hoy mi mundo es mucho mejor y lo es por todos vosotros, y por lo tanto, hoy también el mundo es un poco mejor. GRACIAS, GRACIAS Y... mil veces gracias, por querernos tanto. ¡Love is in the air! Te amo Raúl"