Joaquín Torres muestra "muy emocionado" cómo evoluciona tras su accidente de tráfico

Están siendo momentos duros para Joaquín Torres. El arquitecto sufrió hace una semana un grave accidente de tráfico. Desde el pasado 7 de diciembre, el marido de Raúl Prieto lleva ingresado en el hospital debido a que un coche que salía de un garaje lo arrolló mientras él iba con su moto. Tras una operación de ocho horas que lo dejó completamente destrozado, Torres ha recuperado poco a poco las fuerzas para contarles a sus seguidores cómo se encuentra. Y ahora parece que evoluciona de manera muy favorable y lo ha contado en sus redes sociales "muy emocionado".

Joaquín Torres muestra cómo evoluciona su recuperación

El promotor inmobiliario ha compartido este sábado en la sección de historias en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece con muletas en la habitación del hospital. Con el brazo derecho escayolado y la pierna izquierda enfundada en una venda, Joaquín ha mostrado cómo poco a poco ya puede volver a andar o, al menos, levantarse de la cama y dar unos tímidos pasos por la habitación. "Uno no sabe lo fuerte que puede ser hasta que ser fuerte es el único camino. Gracias, gracias, gracias... Muy emocionado", ha escrito junto a unos corazones.

Un mensaje de alivio para sus familiares y seguidores, que se han mostrado de lo más preocupados por Torres en los últimos días. Su marido, Raúl Prieto, está siendo su mejor apoyo en estos momentos tan delicados, ya que no se separa de él ni un segundo. Otros compañeros de profesión y periodistas de Telecinco también se han sumado a los mensajes de apoyo. Entre ellos, Toñi Moreno, Chelo García-Cortés, Jorge Cadaval, Roberto Brasero o Emma García, que le manda "fuerza y todo mi cariño".

El arquitecto recibe multitud de mensajes de apoyo

El responsable de construir el edificio de viviendas de Tamara Falcó reaparecía en sus redes sociales hace apenas unos días para contar cómo estaba siendo su recuperación. "Me he decidido a hacer este vídeo porque estoy abrumado por la cantidad de mensajes de cariño y apoyo tras mi accidente. He de deciros que llevo ya nueve días aquí, me operaron ayer (refiriéndose a este pasado martes). La operación fue de ocho horas. Fue muy compleja, pero estoy bien. Agradecer desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, a la sanidad pública. Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injusta que somos la población con este sector. Todo el personal ha sido absolutamente extraordinario", ha declarado enseñando su brazo escayolado tras la operación.

Fue él mismo el que contó a sus followers el trágico accidente de tráfico que había sufrido mientras iba en su moto: "Queridos seguidores, amigos. He querido publicar y compartir con todos vosotros este vídeo, pues fácilmente en breve se conocerá la noticia. El pasado lunes cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente", empezó diciendo.

Quiso hacer un llamamiento a todos los conductores de moto como él: "Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos “invisibles” para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%. Disculpad mi ausencia, estos días para con vosotros, la comunidad A-cero. Intentaré poco a poco ir comunicándome por aquí. Sabéis que sois y siempre habéis sido un apoyo fundamental para mí y nuestro estudio. Como también comento en este vídeo, agradecer a todo el personal sanitario, que no puede ser mejor. Un abrazo a todos de corazón. Y cuidaros mucho", terminaba escribiendo Joaquín Torres junto a un vídeo en el que lo vemos acostado sobre la cama del hospital en el que se encuentra ingresado.