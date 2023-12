El monumental patrimonio de Joaquín Torres: desde un cuadro de Picasso a una constructora internacional

A Joaquín Torres se le conoce como 'el arquitecto de los famosos'. No en vano, de su mente han surgido los diseños de las viviendas de rostros tan conocidos como Penélope Cruz y Javier Bardem o el espectacular ático de Tamara Falcó. Hace unos meses, el empresario protagonizaba numerosos titulares por algo muy distinto: su 'trifulca' con la marquesa de Griñón. Esto después de asegurar que su nueva casa en Puerta de Hierro (Madrid) era "muy bonita sobre plano, pero no es la mejor de todas". Unas palabras que no pasaron desapercibidas para el arquitecto, que le instó a que, si no le gustaba, la vendiera. Tras enterrar el 'hacha de guerra' con la mujer de Iñigo Onieva, se convirtió en el nuevo colaborador de 'Espejo Público'. Aventura laboral que le duró poco después de abandonar su silla en pleno directo por sus desavenencias con Susanna Griso. Más allá de su breve paso por televisión, a Joaquín no le falta trabajo. En estos años ha fraguado una exitosa carrera en el sector inmobiliario que le permite beneficiarse de un vasto patrimonio.

Joaquín Torres, uno de los arquitectos más solicitados del sector

Lo último que sabemos de Joaquín Torres es que sigue en el hospital tras verse involucrado en un accidente de tráfico el pasado lunes 4 de diciembre. El arquitecto ha sufrido graves consecuencias por las que fue tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Una operación complicada que duró ocho horas. "Tengo la pelvis rota por varios lugares y el antebrazo también fracturado. Una lesión de hígado y pulmonar", desvelaba en sus redes sociales nada más conocerse la noticia de su accidente. Así relataba lo ocurrido: "Cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle. Poco o nada pude hacer para este fatal accidente. Todo esto es para concienciar de que las motos en Madrid son bastante peligrosas aún teniendo cuatro sentidos. Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… Somos invisibles para otros conductores", indicaba desde la cama del hospital. Su marido, Raúl Prieto, está siendo su gran apoyo en estos duros momentos. Ahora se encuentra en plena recuperación para volver a la normalidad tan pronto como pueda.

Cada vez más activo en Instagram, es desde esta plataforma donde comparte con sus algo más de 550.000 seguidores todo lo relativo a su vida personal. También cualquier cuestión referente a su prolífero negocio. El arquitecto es conocido en el sector por la creación de espectaculares mansiones a la carta, lo que le ha valido el reconocimiento de numerosos famosos. Entre su cartera de clientes se encuentran nombres tan reconocibles (además de los ya mencionados) como los de Alejandro Sanz, el futbolista Fernando Torres o la propia Madonna. Aunque cada una de sus viviendas es inédita, todas se caracterizan por su estilo moderno y rompedor y por los espacios amplios y llenos de luz. Su faceta creativa se ha convertido en su mejor carta de presentación, que despliega a través de su estudio de arquitectura A-Cero.

El exclusivo piso-museo del arquitecto donde custodia un auténtico Picasso

Raúl Prieto y Joaquín Torres se dieron el 'sí, quiero' el pasado 20 de mayo en Sevilla, bajo la atenta mirada de numerosos familiares, amigos y compañeros de trabajo. El matrimonio reside en un impresionante piso en el Barrio de Salamanca, Madrid, que evidencia la holgada situación económica de la que se beneficia. Fue el propio arquitecto quien abrió las puertas de su hogar-museo dejando a todos sus seguidores en redes boquiabiertos. "Es de las cosas que más me gusta en el mundo, mostrar mi trabajo", explicaba. El inmueble está repleto de obras de arte de gran valor que el empresario y el director de televisión muestran con orgullo.

Pero si hay una 'joya de la corona' en su museo 'doméstico' esa es un lienzo de Picasso. Así lo relató (y mostró) el propio Torres en el extinto programa 'Cuentos chinos', presentado por Jorge Javier Vázquez. Data de 1905 y fue un regalo que le hicieron sus padres. Su valor es incalculable, pero "cuesta más que toda la casa junta", confesaba el catalán ante las cámaras. Otra de las particularidades del piso es la gran mesa del 'comedor-living' que, inicialmente, se diseñó para el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo. Al parecer, la pareja de Georgina Rodríguez se decantó por una mesa más grande para su impresionante mansión madrileña. El arquitecto decidió, entonces, quedársela para su amplio salón.

A su exitosa carrera, hay que sumar su colaboración con la inmobiliaria Kronos Home, especializada en viviendas de lujo. Entre sus proyectos exclusivos está 'The Collection'. Se trata de 82 apartamentos de nueva construcción de dos a cinco dormitorios ubicados en la prestigiosa urbanización madrileña de Puerta de Hierro. Ya finalizados, entre sus prominentes residentes se encuentra Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Tras una reforma que duró meses, el matrimonio ya, por fin, ha podido estrenar su lujoso ático.