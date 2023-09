Joaquín Torres habla de los roces que tiene con Raúl Prieto en la convivencia

Joaquín Torres y Raúl Prieto llevan casados cuatro meses y no hay evento al que se les inviten que no acudan juntos. Este pasado martes han querido ir juntos a un acto en el que un amigo era el protagonista. Nada más llegar, el matrimonio se ha mostrado de lo más distendido con la prensa, que le ha preguntado sobre los problemas de una pareja durante la convivencia. Mientras que Raúl prefiere salir de la escena, el arquitecto no duda en confesar que tiene roces con Raúl Prieto durante el día a día.

Vídeo: EUROPA PRESS