Joaquín Torres: "Me he gastado más de 100.000 euros en ropa"

Podría decirse que Joaquín Torres tiene un estilo muy marcado en absolutamente todos los aspectos de su vida. El arquitecto se ha coronado como una de las personas de confianza de los famosos, motivo por el que diseñó el ático de Tamara Falcó y los hogares de otros muchos rostros conocidos. Pero lo cierto es que su exquisito gusto va más allá de los bienes inmuebles, contando también con muy buen gusto en lo que a la moda se refiere.

Siempre que tiene oportunidad, el catalán suele llamar la atención en todas y cada una de sus apariciones públicas por sus prendas de ropa. Si algo caracteriza sus estilismos es la originalidad con la que todos ellos cuentan, además de que reflejan la personalidad que le caracteriza y de la que ha querido hablar en una entrevista concedida a El Español. Una charla en la que el marido de Raúl Prieto ha asegurado que, a sus 53 años, lo único que le importa a nivel de tendencias es poder vestir ropa que le transmita energías especiales: "Mi estilo es urbano, con una estética nada convencional y con la que yo me siento cómodo", comenzaba indicando.

El estilo de Joaquín Torres, al detalle

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y Joaquín ha seguido haciendo hincapié en las claves que definen su estilo: "No me importan nada las marcas, pero sí el diseño de la ropa en cuestión. La moda es lo que utiliza cada uno para vestirse y sentirse mejor. Evidentemente es la imagen que ofrece al mundo exterior y cómo se presenta a los demás", motivo por el que busca "dar una imagen de modernidad, de tolerancia, y por supuesto de una coherencia estética con lo que soy y con lo que hago", ha indicado. No obstante, para él lo más importante no es el look, sino "cómo pensamos, cómo actuamos… Y no cómo vestimos", ha revelado para el medio citado.

El espacio (y dinero) que el arquitecto necesita para su ropa

Dada esta afición por adquirir ropa acorde a su estilo de vida, Torres ha tenido que desembolsar grandes cantidades de dinero: "Me he gastado auténticas locuras. Más de 100.000 euros por temporada. Pero de esto hace ya muchos, muchos años. Evidentemente, tengo una cantidad de ropa casi obscena, pero desde hace ya más de una década compro muy poco, y solo cuando veo prendas que me llaman la atención. Hoy no creo que me gaste más de 5.000 o 6.000 euros en todo el año".

De esta manera, Joaquín admite que su armario "sigue siendo inmenso para el común de los mortales, con 18 metros lineales, aunque necesitaría un poco más para que la ropa estuviera bien organizada". Un espacio que ahora tiene que compartir con su marido y a lo que ambos tienen en mente poner solución de cara a un futuro cercano: "Tenemos que hacerlo en nuestro piso, adaptando una de las habitaciones secundarias en otro vestidor".

El original estilo para el que Joaquín Torres no necesita ayuda

Sea como fuere, si algo tiene claro el arquitecto es que, por ahora, no va a contar con los servicios de ningún estilista. Una ayuda que tampoco necesitó en el día de su boda, celebrada el pasado 19 de mayo en Sevilla: "El look de la preboda y de la boda los elegí yo y no cuento con estilista porque soy más raro que un perro verde. La única opinión que me interesa es la mía y como mucho la de Raúl", aseguraba, para después dar detalles sobre su outfit nupcial: "El esmoquin me lo hizo un sastre a medida en Madrid, y los complementos eran de Tom Ford, que ya tenía. El pantalón de la preboda me lo hizo una costurera maravillosa con las pautas que le di, con una camisa muy antigua de Comme des Garçons y un tocado que me hizo Luis Benítez".