Joaquín Torres: el discurso de su hijo en su boda con Raúl Prieto

Una emotiva ceremonia, un precioso enclave y una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. Joaquín Torres y Raúl Prieto han puesto el broche de oro a su historia de amor con una boda que ha tenido lugar en un majestuoso palacio situado en el centro de Sevilla, Casa Pilatos. Tanto la ceremonia civil como el posterior banquete se vivieron dentro de los muros de este privilegiado escenario. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando el hijo mayor del arquitecto, fruto de su primer matrimonio con la pintora Mercedes Rodríguez, tomó la palabra.

El joven, de 17 años, consciente de que era uno de los días más importantes en la vida de su padre quiso sorprenderle con unas palabras. Un significativo discurso que ofreció durante la ceremonia y que dejó a los invitados con los sentimientos a flor de piel. Destacó los obstáculos que se había encontrado su progenitor, pero que había sabido superar. Instantes antes ya habíamos visto la complicidad que mantiene el barcelonés con los otros dos grandes amores de su vida, con quienes se mostró muy cariñoso delante de los focos de los fotógrafos, dándoles abrazos y besos.

El inolvidable discurso del hijo de Joaquín Torres

El hijo del arquitecto tuvo un papel clave en la celebración. Así lo reconocía una de las invitadas a la boda, la periodista Pilar Vidal, durante una conexión en directo con el 'Deluxe'. A ella, el joven también la conmovió por completo. "El hijo mayor de Joaquín creo que lo ha bordado. Ha demostrado una educación, una generación que viene y que entiende lo que significa el casarse dos personas del mismo sexo y creo que nos ha emocionado a todos con su cariño y su sinceridad", afirmaba.

Durante la ceremonia civil, también intervino Belén Esteban. Cabe recordar que es íntima de Raúl Prieto, fue él quien la llevó al altar cuando se casó con Miguel Marcos en 2019. Así que sus palabras fueron un tributo hacia dos personas por las que siente auténtica devoción. Ella también recordó que su amor había sido una prueba de obstáculos. Durante la boda, otro de los momentos más señalados se vivió cuando el barcelonés sorprendió a su ya marido con una canción que guarda un gran significado para ambos, Si me das a elegir de 'Los Chunguitos'. Un auténtico grito al amor, posiblemente la banda sonora de su historia, que se escuchó en directo gracias a la música de una cantante acompañada de un coro que erizó la piel de muchos. En las estrofas de este tema destaca la siguiente: "Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Y solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos. Besarte los labios. Sentirme en tus brazos. Que soy muy feliz".