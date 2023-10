Vídeo: Europa Press

Joaquín Torres estalla contra Mar Flores por sus palabras sobre Fernández Tapias el mismo día de su muerte

Joaquín Torres no tiene pelos en la lengua. Así lo ha demostrado en más de una ocasión, como cuando definió a Cristina Tárrega como una "tarada". Menos filtros tiene cuando le toca defender a los amigos. En este caso, no ha podido no pronunciarse sobre las declaraciones que ofreció Mar Flores tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias. Lo ha hecho en el Tanatorio de la Paz, en Madrid, donde ha acudido para darle el último adiós al empresario y estar al lado de su viuda, Nuria González. El lugar se ha llenado de rostros famosos que han querido despedir a Fernando. Un hombre muy querido a tenor del conteo de personas que han asistido la misa en su honor que ha ofrecido el padre Ángel.

La exmodelo ocupó el corazón de Fernández Tapias durante un corto periodo de tiempo entre 1996 y 1997. Un idilio que no estuvo exento de polémica, como su abrupta ruptura. El mismo día de la inesperada muerte del amigo del famoso arquitecto, Mar aseguró que ella y Fernández Tapias habían retomado su amistad después de separarse ésta de Javier Marino. Sin embargo, dejó caer que algo había pasado entremedias que les obligó a distanciarse de nuevo. "Retomamos nuestra amistad hasta hace poco más de un año y medio que nos cortaron la comunicación", ha añadido. Las palabras de la madre de Carlo Costanzia han sentado fatal a Joaquín Torres, más en estos duros momentos por los que está transitando la familia del empresario. No ha dudado en tacharla de "oportunista".