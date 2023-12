Raúl Prieto: su importante papel tras el accidente de tráfico de Joaquín Torres

Joaquín Torres continúa ingresado en el hospital tras sufrir un accidente de tráfico el pasado lunes, 4 de diciembre. El arquitecto ha sufrido graves consecuencias por las que será operado este mismo martes. "Tengo la pelvis rota por varios lugares y el antebrazo también fracturado. Una lesión de hígado y pulmonar", revelaba él mismo en sus redes sociales, donde compartía un vídeo narrando lo sucedido para "concienciar a los conductores".

El arquitecto contaba así lo ocurrido: "Cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente. Todo esto es para concienciar de que las motos en Madrid son bastante peligrosas aún teniendo cuatro sentidos. Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos “invisibles” para otros conductores", apuntaba, mostrando su dificultad para hablar mientras explicaba todo lo ocurrido. A pesar de que no está en su mejor momento, Joaquín Torres ha dejado claro que va a recuperarse completamente: "Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%", señalaba. Incluso cuando uno de sus seguidores lamentaba lo sucedido preguntándose quién iba a diseñar ahora su casa, él respondía tajante: "Quien usted quiera, y me incluyo en esa elección porque obviamente yo en unas semanas estaré reestablecido".

Para recuperarse, eso sí, no le falta el mejor de los apoyos a su lado: el de su marido, Raúl Prieto. El que fuera director de 'Sálvame', con quien Joaquín se dio el 'sí, quiero' el pasado mes de mayo, se ha convertido en un pilar fundamental para el arquitecto y no se separa de su lado. Además, cuenta con el apoyo de sus seguidores, a quienes agradece todos los mensajes de ánimo que está recibiendo: "Sabéis que sois y siempre habéis sido un apoyo fundamental para mí y nuestro estudio".

Colaboradores de 'Sálvame', antiguos compañeros de Raúl y otros periodistas de Telecinco también se han sumado a los mensajes de apoyo. Entre ellos, Toñi Moreno, Chelo García-Cortés, Jorge Cadaval, Roberto Brasero o Emma García, que le manda "fuerza y todo mi cariño".

La boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Raúl Prieto y Joaquín Torres celebraron el pasado 19 de mayo una boda de lujo en Sevilla. El que fuera director de 'Sálvame' o 'Viva la vida' y el arquitecto sellaban su amor en la capital hispalense tras seis años de amor ante rostros muy conocidos de la televisión. Lorena Van Heerde, el cirujano Rafik Dehni, Carlota Corredera, Terelu Campos, Belén Esteban o Rocío Carrasco fueron algunos de los invitados de lujo de la ceremonia.

Un 'sí, quiero' que llegaba "tras años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas…", confesaba el propio Joaquín antes de la boda. "Tras hablar con mis hijos y darme su beneplácito, decidí cumplir la promesa que le hice un día a Raúl: Le gritaría al mundo que es el amor de mi vida", escribía emocionado en su perfil social de Instagram.