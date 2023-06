Joaquín Torres y Raúl Prieto se dieron el 'sí, quiero' el pasado 20 de mayo en Sevilla, bajo la atenta mirada de numerosos familiares, amigos íntimos y compañeros de trabajo. La pareja lleva semanas inmersos en sus compromisos profesionales, pero tienen tiempo para disfrutar de su nueva etapa. De hecho, están felices en la casa en la que viven en Madrid. Tanto es así que el arquitecto no ha dudado en abrir las puertas del hogar que comparten. ¡Y es espectacular!

"Queridos seguidores, amigos. Os iré enseñando el piso en el que vivo en Madrid, como parte también del trabajo de A-cero. De nuevo, no ha dado más que para recibiros y acompañaros hasta el saloncito redondo, como le llamo. Pero como me gusta contaros detalles del diseño y el vídeo da para lo que da… os iremos publicando nuevos vídeos de este y otros proyectos. Es de las cosas que más me gusta en el mundo, mostrar mi trabajo, mi mundo… Besos ❤️", ha escrito junto a un vídeo en el que vemos la entrada y el salón.

La puerta de entrada es de madera y con una dimensión espectacular

"Bienvenidos a mi casa", ha empezado diciendo Joaquín Torres junto a un vídeo en el que muestra los rincones más espectaculares de la casa. "La casa es una superficie muy amplia, aunque pueda parecer obsceno, estoy acostumbrado a vivir en superficies mucho más amplias", ha declarado. La entrada a la vivienda es frontal porque Joaquín quiso hacerlo así. Para ello, colocó una librería biombo que simula los pilares que había en la vivienda y "hace de separación a lo que son los salones". La estantería está llena de detalles decorativos como esculturas y cuadros.

El salón circular es una de sus estancias favoritas

Desde la entrada a la derecha se accede a lo que él llama "salón circular". La iluminación a esta zona llega a través de unas cristaleras que se mantuvieron. Lo circular rompe con lo rectangular. En el centro hay un juego de mesas diferentes y con diferentes alturas.

La iluminación está totalmente estudiada

En cuanto a la iluminación, no solo cuentan con una estructura metálica en el techo con luces, sino que han puesto luces led en la zona del techo para aportar más iluminación. En el resto de la casa no faltan, además, apliques para aportar no solo luz, sino también dotar al espacio de calidez. No te pierdas cómo es la casa de Joaquín Torres y Raúl Prieto por dentro: