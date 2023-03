¡Suenan campanas de boda! Joaquín Prat quiere casarse con Alexa Pla

Joaquín Prat ha sorprendido a sus compañeros de 'El programa de AR' al realizar una confesión sobre su vida privada. ¿Tiene pensado casarse próximamente? Es la pregunta que se han formulado muchos al escuchar sus palabras delante de las cámaras. Todo ha tenido lugar cuando en el espacio de Telecinco, los colaboradores hablaban del enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El espacio ha emitido una entrevista con las diseñadoras Sofía Arribas y Saoia Goitia, de la firma 'Sophie et voilà', donde la pareja ha puesto su lista de regalos de boda. Ha sido entonces cuando el periodista ha realizado unos comentarios, como poco, sorprendentes en relación a su novia, Alexa Pla. "Ah, es que yo me desfamiliaricé de este asunto hace mucho años y quizás me vuelva a familiarizar con él", ha espetado.

Las palabras del presentador han causado un enorme revuelo en el plató. Entonces, este no ha aportado más datos. Solo sonreía de manera cómplice a sus compañeros. Lo cierto es que no es la primera vez que Joaquín habla en televisión de lo que siente hacia Alexia Pla. Hace tres días, sin ir más lejos, declaraba su amor en directo y afirmaba que está enamorado de su chica. El espacio emitía imágenes de Bertín Osborne tratando de matizar sus palabras y asegurando que "no podía vivir ni plantearme la vida sin ella", a lo que él aclaraba que esa era una frase que él esa frase él "pone en presente", dejando ver que está ilusionado con su pareja.

Con motivo del Día de San Valentín, Joaquín Prat hizo otro comentario en el plató de 'Ya es mediodía'. Allí, el comunicador se expresó, una vez más, sobre el amor. "Siempre pensé que querer también era sufrir, pero ¿y lo bien que se está enamorado?", manifestaba. Cada vez que puede, el hijo del desaparecido Matías Prats lanza mensajes de amor a su chica, con la que, a la vista está, no descarta casarse de nuevo.

Tanto habla Joaquín Prat de amor delante de los focos que hace unas semanas, Ana Rosa Quintana no dudó en hacer referencia a sus supuestos planes de boda de su compañero. El aludido le respondió que todo llegará "a su tiempo". El comunicador ya estuvo casado una vez. En el año 2005 contrajo matrimonio con Paula González, madre de su único hijo. Rompieron cuatro años después. Tras la ruptura, él empezó una relación con Yolanda Bravo, con la que mantuvo un idilio durante más de 12 años. Eso sí, nunca llegaron a formalizar su romance.

El verano pasado, Alexia Pla se cruzó en su camino y, con ella, ha recuperado de nuevo la ilusión en el amor. "Estoy en un momento que quiero disfrutar más y trabajar menos. Pasar tiempo con las personas que quiero. Estoy en un momento muy espiritual, muy bonito", confesaba Prat recientemente. Alexia, valenciana, es enfermera y trabaja como directora de una clínica de belleza en Ibiza.