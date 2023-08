Joaquín Prat nos representa a todos. El presentador no tenía ni idea de la noticia de la próxima maternidad de Patricia Pardo, que espera su tercer hijo y primero en común con Christian Gálvez. A pesar de trabajar juntos en el 'El programa de Ana Rosa' antes del final de su emisión, no conocía las buenas nuevas de su compañera. Tampoco sabía que se habían casado en secreto. El segundo de a bordo de Ana Rosa escenifica a la perfección como cayó la noticia a todos los seguidores de la pareja cuando lo anunciaron en sus respectivos perfiles de Instagram. No ha querido desaprovechar el momento para mandar un mensaje muy cariñoso al matrimonio: "Que seáis muy felices y esa criatura, que venga sana". ¡Mira el vídeo para ver su imperdible reacción!

Ni Joaquín Prat ni Almudena Cid

Quien tampoco era conocedora del embarazo de la presentadora gallega era la exmujer de Christian, Almudena Cid. Desde que firmaron el divorcio en marzo de 2022, su relación es nula. De hecho, la exgimnasta ha relatado en incontables ocasiones lo traumático que fue para ella superar la ruptura tras una década juntos. "Fue como una bomba que cayó en mi vida", confesó a Revista SEMANA en exclusiva ese mismo año.

Al igual que su boda, los inicios de la relación del presentador de 'Pasapalabra' y Patricia pillaba a todos por sorpresa. Comenzaron su noviazgo tras años de estrecha amistad, con los platós de Telecinco como testigo. Al poco tiempo de oficializar el romance, se fueron a vivir juntos. La llegada del nuevo miembro de la familia pone el broche de oro a una historia fraguada al calor de la televisión.

Joaquín, por su parte, está radiante. Como él mismo confiesa, no puede ser más feliz junto a su chica, Alexia Pla. Están disfrutando de sus vacaciones y, en el caso del presentador, reponiendo fuerzas para encarar su vuelta al trabajo sin Ana Rosa. Recientemente, la pareja celebraba su primer aniversario que, a tenor de la felicidad que expresa el periodista, no será el primero: "Y celebrar cien más, cien años más, hasta el día que me muera".