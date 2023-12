Joaquín Prat se sincera sobre su verdadera relación con Ana Rosa Quintana

Tras la cancelación de ‘Sálvame’, los caminos profesionales de Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana se separaron. Los dos rostros más visibles de ‘El Programa de Ana Rosa’ se distanciaron a nivel laboral para enfrentarse a nuevos proyectos dentro de Telecinco. Ahora, el presentador ejerce como maestro de ceremonias de ‘Vamos a ver’, mientras que la que fuera su compañera hace lo propio en ‘TardeAR’. Ambos programas se han convertido en dos de los buques insignia de la cadena de Fuencarral, motivo por el que el periodista se ha sincerado como nunca antes sobre su verdadera relación con la madrileña.

Cuando Joaquín Prat se ha desplazado hasta Sevilla para recoger el Premio SICAB de la comunicación no ha dudado en hacer referencia a Ana Rosa Quintana, con quien el pasado viernes, 1 de diciembre, se reencontró en la fiesta de Navidad de su productora, Unicorn Content: “En la fiesta de Unicorn me dijo que me echaba mucho de menos y yo le dije que yo también a ella. La echo de menos cada día”, ha revelado. Una confesión que deja entrever que entre ellos existe una amistad inquebrantable que va más allá de sus respectivas trayectorias profesionales.

Otro de los ámbitos más relevantes en la vida de Joaquín es el familiar. De hecho, Ana Rosa es la madrina de su hijo, un pequeño al que el padre califica como un niño “feliz, guapo y estupendo” y por el que pide “salud y amor” de cara al 2024: “Rezo para seguir igual. Llevo aquí, en el bolsillo, a la Virgen de los Desamparados y le pido todas las noches quedarme como estoy”, ha contado, visiblemente emocionado a la hora de mostrar su lado más sentimental.

Esta faceta desconocida de sí mismo también la ha sacado a relucir a la hora de hablar de Concha Velasco, fallecida el pasado 2 de diciembre a los 84 años: “Lamento que hace dos semanas estuve a punto de ir a verla, pero al final surgió un tema familiar y no pude ir. Concha es un mito de la cultura de este país. Que allá donde esté descanse en Paz”, ha rezado.

La bonita dedicatoria de Ana Rosa Quintana a Joaquín Prat

Por su parte, Ana Rosa no ha querido dejar pasar la oportunidad de desear toda la suerte del mundo a su excompañero en el programa especial sobre Julio Iglesias que se emite esta noche en Telecinco: “Con Joaquín Prat será un éxito, seguro. Ya está comprobado, ¿quién es la reina de las mañana? Joaquín Prat”, ha bromeado la presentadora. Con sus palabras, la que fuera maestra de ceremonias de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha aclarado que, aunque ahora hagan frente a espacios televisivos en distintas franjas horarios, su vínculo con el comunicador sigue estando intacto como cuando compartían plató.