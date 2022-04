Joaquín Prat ha acudido como cada día al plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Sin embargo, lo ha hecho en las condiciones más complicadas. Y es que un problema de salud ha hecho que revele que no puede permanecer mucho tiempo de pie. El presentador de este programa ha reconocido que tiene lumbalgia, lo que le ha llevado durante la mañana del viernes a pensarse seriamente si ir o no al trabajo.

Durante la conexión que hace cada día con Patricia Pardo para adelantarle los temas que tratarán en el club social, este viernes Joaquín Prat se ha aquejado de un problema de salud. Todo ha empezado cuando han hablado del tema tan pegadizo que ha creado Marta Riesco, ‘No tengas miedo’. «A veces estoy en la ducha o en el coche y me sorprendo cantando el tema de Marta», le decía Joaquín a Patricia.

Sin embargo, le ha dejado claro que no podía bailarlo por el problema de salud con el que se ha presentado este viernes al trabajo. «¡No! Bailar, no. Bailar no puedo bailar porque tengo lumbalgia», empezaba diciendo. Patricia le decía: «Es verdad, hoy has venido al programa así, así, arrastrándose». El presentador aprovechaba la ocasión para pedirle un favor: «Sí, sí, y no me hagas estar de pie más tiempo».

Joaquín Prat revela su problema de salud en el plató de su programa

Está siendo una semana complicada para el equipo de ‘El programa de Ana Rosa’. Y es que justo esta semana, Patricia Pardo también sufría un problema de salud. Eso sí, no la ha mantenido fuera del plató del programa. La ronquera de su voz hacía que tuviera problemas a la hora de hablar ante la cámara, pero aún así ha defendido a la perfección la escaleta.

Joaquín Prat se ha sumado ahora a la lista de los miembros del equipo que están con malestar. La lumbalgia de Joaquín ha llegado unos días después de que haya disfrutado de una escapada a las islas Maldivas, donde ha podido relajarse en las playas paradisíacas de la zona. El presentador ha preferido no desvelar el motivo que le ha llevado a sufrir dolor de lumbar, pero el deporte o la tensión vivida en los directos podrían haber sido los culpables. Ahora podrá descansar el fin de semana y volver después del puente con esta lumbalgia resuelta.

