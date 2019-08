7 Se ríe de los rumores de crisis con su mujer

A finales del mes de junio Joaquín Prat se pronunció sobre los rumores que le separaban de su esposa y es que, parece que todo marcha bien entre ellos. «Lo entiendes cuando eres un personaje público, yo es que ni me cabreo, pero a Yolanda no le hizo mucha gracia, además tuvimos que hacer desmentidos. Yolanda tuvo que posar en un photocall adrede, pero no nos hacía falta decir nada», confesó entonces.