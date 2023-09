Joaquín Prat critica el “histrionismo” de ‘Sálvame’ y María Patiño responde

La tensión florece entre Joaquí Prat y María Patiño, ambos compañeros en Mediaset. El presentador de "Vamos a ver" el magacín de las mañanas de Telecinco no se ha guardado de sus opiniones sobre el programa "Sálvame". Hablando sin tapujos, Joaquín utilizó la palabra "histrionismo" para referirse a la esencia de dicho espacio televisivo, mencionando indirectamente a colaboradores icónicos como Kiko Hernández, recientemente casado, Kiko Matamoros y, por supuesto, Jorge Javier Vázquez.

Mantener siempre la educación

Sin embargo, ha sido María Patiño, otra de las caras más emblemáticas de "Sálvame", quien se ha sentido particularmente aludida y no ha dudado en responder a las palabras de Joaquín Prat. La reacción de María, que siempre ha defendido con uñas y dientes la esencia y el espíritu del programa, ha sido ampliamente discutida en las redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que apoyan a Prat y los que están del lado de Patiño.

Aunque ambos son profesionales con largas trayectorias en la televisión, la audiencia no puede evitar preguntarse si este supuesto enfrentamiento afectará a la dinámica de los programas de la cadena. El presentador de "Vamos a ver" no ha tenido reparos en opinar sobre el cambio en la programación de Telecinco y ha mencionado a quien considera su mentora, Ana Rosa Quintana. Recordando una enseñanza de su maestra, Joaquín citó: "La elegancia nunca hay que perderla en televisión". Siguiendo esta idea, Joaquín Prat ha criticado ciertos momentos en la televisión donde, a su parecer, se ha perdido la elegancia, la educación y el buen comportamiento.

Palabras para María Teresa Campos

Prat no ha dudado en mencionar que el reciente cambio, con Ana Rosa Quintana sustituyendo a "Sálvame" en las tardes de Telecinco, podría ser un giro crucial para la cadena. Aunque reconoció que "Sálvame" ha sido revolucionario y ha marcado una era en la historia de la televisión por su propuesta innovadora, también considera que su estilo, al que califica de "histrionismo", ya estaba caduco. Haciendo uso de una metáfora automovilística, Prat señaló en El País: "El histrionismo es como el que se compra un coche amarillo; le fascina, pero al poco tiempo se cansa de él. Si hubiera elegido uno gris, le duraría muchos más años".

En dicha entrevista, Joaquín Prat también habla de María Teresa Campos, que afirma que la presentadora fallecida siempre estuvo al lado de su familia cuando su padre enfermó: “Eso deja huella cuando tienes 20 años y no estás acostumbrado a lidiar con la muerte. Ella era un género periodístico en sí misma. No me parece justo que recordemos a la Teresa de la última etapa, que desvirtúa a la gran mujer y profesional que fue”, manifiesta.