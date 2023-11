La declaración de la presunta víctima de Dani Alves que "pone los pelos de punta" a Joaquín Prat

Dani Alves se encuentra en prisión preventiva desde comienzos de año tras ser acusado de presunta violación. En concreto, desde el 20 de enero. Meses después se ha filtrado la totalidad de la declaración de la joven que le denunció por lo que supuestamente sucedió en un cuarto de baño de una discoteca de Barcelona. Unas palabras que han conmovido especialmente a Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', donde asegura que la versión de la chica "le parece convincente, además de ponerle "los pelos de punta". Aunque lo más llamativo de todo para él es que sucediera en una habitación contigua a una sala repleta de gente que, a su vez, era ajena a los hechos.

Dani Alves sigue en prisión preventiva

Mientras muchos se han preguntado la razón por la que la joven accedió a ir con Dani Alves al baño, lo cierto es que en su declaración deja claro qué sucedió. "Él estaba detrás de mí, yo tenía a mi prima delante. Entonces recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él. Hasta que al final del todo pensé, habla con él a ver qué quiere, y no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces, llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock", dice la denunciante.

La mujer que denunció a Alves tuvo un ataque de ansiedad mayúsculo tras declarar, pues sabía que le había cambiado la vida para siempre. Aunque Dani Alves asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas, la declaración de la joven dice todo lo contrario. "Posteriormente recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir: me tengo que ir, me tengo que ir. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. En ningún momento nos besamos. Yo recuerdo decirle: no puedo. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya", añade. En ese instante, según su versión, Dani Alves se habría puesto violento, lo que provocó que ella acabara con alguna herida en su rodilla. "Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida... Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas. Recuerdo separarme al máximo e incluso hacerme daño al separarme. ", relata.

La chica intenta hacer tripas corazón para recordar lo vivido aquella noche en una discoteca de la ciudad condal, un día que ni mucho menos pasó desapercibida para nadie. Fue horas después de su denuncia cuando las autoridades se personaron allí y empezaron a recabar pruebas que serían decisivas en el caso en el que Dani Alves se juega su libertad. "Él quiso hacerme sexo oral, yo recuerdo que en ese momento me puse más nerviosa aún. Entonces allí solo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy muy fuerte. Sentía como si me desmayara. Cuando me fui a subir el vestido vi una mancha, una mancha blanca", sostiene.

Joaquín Prat se quedaba casi sin palabras al escuchar las declaraciones de la presunta víctima de Dani Alves, joven que ha querido que todo siga su curso a nivel judicial y que espera verle entre rejas. "He leído la declaración de la víctima. Me parece tremendamente convincente y me conmueve. Pone los pelos de punta que eso sucediese a apenas unos metros de donde decenas o un centenar de personas estaban de fiesta", ha dicho el presentador.