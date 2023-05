Joaquín Prat confiesa el motivo por el que hace ayuno todas las mañanas

Son muchos los rostros famosos que se han declarado fans absolutos del ayuno intermitente. Una nueva práctica que promete ayudarte a comer menos calorías mientras que aumenta el metabolismo ligeramente. Se trata de una herramienta muy eficaz para perder peso y grasa. Sin embargo, existen también muchos detractores de esta práctica. Joaquín Prat es de los primeros. El presentador lleva años practicando ayuno, saltándose así todas las mañanas el desayuno. A pesar de que muchos especialistas en medicina y nutrición aseguran que el desayuno es la comida más importante del día, Prat no esconde que le encanta ayunar y además revela el motivo por el que lo hace.

Una confesión que ha llegado después de que Ana Rosa Quintana le preguntara: "A ver, Joaquín, ¿qué crees que han desayunado los colaboradores?". Una pregunta que ha venido porque iban a dar a una sección que habla de la primera comida del día. Una pregunta que le ha pillado completamente por sorpresa a Joaquín Prat: "Pues no lo sé... yo creo que él es de los míos, nada, un café", decía entre risas mientras se fijaba en uno de los periodistas de la mesa. "Estáis completamente equivocados", respondía Ana Rosa, mientras que una de las colaboradoras aseguraba que "yo estoy intentando la dieta de Joaquín, pero no me sale, me entra el hambre a las 12 del mediodía...".

Joaquín Prat ha querido aclarar que él no está practicando ninguna dieta: "Lo mío no es una dieta, lo mío es una filosofía que tiene que ver con mi estado de ánimo, a mí la cabeza me funciona mucho mejor cuando no ingiero alimentos durante un periodo prolongado de horas y fundamentalmente me salto el desayuno pero es como se sienta cada uno", ha dicho confesando el motivo por el que practica el ayuno. Sin embargo, ha aconsejado que hay que consultar con un "nutricionista, con un dietista, siempre consultas con tu médico", ha revelado.

Joaquín Prat confiesa que lleva mucho tiempo practicando el ayuno

"A mí me va bien ayunar. Llevo haciéndolo muchos años y cada día me va mejor. La cuestión es que, ahora como digo esto, el desayuno es una de las comidas más importantes del día por no decir la más importante", ha sentenciado antes de dar paso a la sección del programa en el que iban a hablar de la primera comida del día. Sin lugar a dudas, Joaquín Prat no deja de sorprender a la audiencia con sus declaraciones.

A juzgar por las palabras de Ana Rosa Quintana, ella es justamente del 'bando' contrario y desayuna bien antes de enfrentarse cada mañana al espacio que lleva su nombre, 'El programa de AR'. La presentadora es fiel defensora de que un buen desayuno debe incorporar hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables para afrontar el día repleta de energía. Y tú, ¿eres de las que practicas ayuno o desayunas como una reina?