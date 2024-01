Joaquín Prat (48 años) ha disfrutado de un fin de semana de desconexión. Eso sí, nada de escapada romántica con su chica. Después de una semana intensa de trabajo en el plató de 'Vamos a ver', el presentador de televisión tenía que estar en Madrid para acudir a un evento familiar. Y es que este pasado domingo, se ha reunido con toda su familia para celebrar por todo lo alto el bautizo de su sobrina Gala, la última hija que ha nacido fruto de la relación entre su hermana Andrea Prat y su marido, Jacobo Millán.

Alrededor de las 12 horas de la mañana del domingo, toda la familia se reunía en la iglesia en la que tuvo lugar el bautizo. Andrea es una de las hermanas Prat más activas en las redes sociales, por lo que gracias a ella hemos podido ver cómo ha sido la celebración familiar. Joaquín Prat, en cambio, prefiere no compartir públicamente este tipo de planes. La persona que ha ejercido de madrina de la pequeña Gala ha sido Adriana, la hija mayor de Alejandra Prat, tal y como publica ¡Hola! Este detallazo deja entrever una vez más que la familia mantiene una relación de lo más cercana.

Joaquín Prat se reencuentra con sus hermanas en un evento familia

Alejandra Prat, que vive en Barcelona, tuvo que hacer las maletas para estar en la capital española unos días. Y es que no solo le vincula a Madrid el trabajo, ya que desde hace unas semanas es colaboradora del programa que precisamente presenta su hermano. Toda su familia está en Madrid, por lo que viaja con asiduidad. Este evento familiar le ha hecho tener que estar unos días más en la ciudad, algo que le encanta. Y es que mantienen una relación estupenda.

Una tarta rosa y galletas para los invitados

Andrea ha compartido varias fotos de su marido y sus hijos, pero hay una instantánea que no ha podido evitar publicar. Y es que posa de lo más sonriente con sus hermanos. Después de la ceremonia religiosa, toda la familia acudió al resturante Bendita Tierra. En la zona de la terraza montaron varias mesas, todas decoradas en homenaje a la pequeña Gala. De hecho, Andrea y su marido quisieron tener un detalle con los invitados y les regalaron una galleta dulce como recuerdo.

Andrea Prat estaba radiante y feliz por el evento que había organizado

Andrea Prat estaba radiante, ya que ha conseguido reunir a sus hermanos y a su madre, Marianne Sandberg, en un evento familiar. Para la ocasión, la hermana pequeña de los Prat no dudó en lucir un look de lo más invernal. Unos pantalones de terciopelo burdeos y un kimono de la misma tela. Para romper un poco la monotonía del color, Andrea completó el look con un cinturón dorado en la cintura. Lo cierto es que tuvieron una suerte muy grande por el tiempo que les ha hecho, ya que este pasado domingo el sol brillaba en Madrid. Se desconoce si la novia de Joaquín Prat, Alexia Pla, ha estado en este evento familiar. ¿Saldrán fotos a la luz que nos haga confirmarlo?