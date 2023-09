Joaquín desvela que Ana Obregón le enseñó a interpretar un orgasmo

Ana Obregón es la gran protagonista televisiva de la semana. Ha hecho triplete. Este miércoles, se convertía en la invitada estrella de 'El musical de tu vida'. Era su primera entrevista en la pequeña pantalla tras convertirse en madre-abuela de Anita. Ese mismo día, aparecía en 'Lazos de sangre' como tertuliana. El formato de RTVE estaba dedicado a Julio Iglesias, con el que la actriz tuvo una estrecha relación. Un día después, Ana volvía a acaparar toda la atención en el 'El Novato', esta vez, a las órdenes de Joaquín Sánchez. El exfutbolista del Betis desvelaba horas antes del estreno una anécdota para el recuerdo sobre su experiencia grabando la bióloga de formación.

La confesión más sorprendente de Joaquín sobre Ana Obregón

Joaquín acudía a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de su programa, donde se pone en manos de los famosos entrevistados para aprender su profesión. Entre tanto, les va preguntando sobre su vida. Como no podía ser de otra manera, Ana Obregón le ha enseñado a ser actor. Una difícil tarea porque había que aprenderlo "todo", incluso a interpretar un orgasmo, como ha reconocido el bético. "A ella le pusieron una peluca negra que me recordaba a la niña de la curva. Me enseñó también a interpretar un orgasmo”, confesaba entre risas.

La sintonía entre Joaquín y Ana Obregón se ha podido confirmar posteriormente con el arranque de 'El Novato'. Ana y su aprendiz han pasado unos momentos divertidísimos, como ha quedado reflejado en diferentes momentos del programa. La actriz también le ha enseñado a besar frente a la cámara. El gesto, que debió durar unos segundo, se eternizó un minuto y medio ante un inexperto Joaquín, incapaz de seguir las indicaciones de la intérprete de 'Ana y los 7'.

Ana relata el día que trató de quitarse la vida

Pero no todo han sido risas. Ana Obregón también se ha sincerado en una dura entrevista en la que, inevitablemente, ha hablado de su hijo Aless y de Anita. Quizá el momento más duro ha sido cuando se ha referido a su intento de suicidio. "Es duro recordarlo… Lo tenía todo pensado. Todo. No podía aguantar ese sufrimiento. No podía aguantar el dolor. No podía. Entonces me encerré en la habitación. Yo ya le había dicho a Alessandro o a mis hermanas, no lo recuerdo bien, ‘si le pasa algo a Aless no os preocupéis por mí, porque no voy a sufrir un minuto. Me voy, me voy con él", relataba.

La llegada de Anita a la vida de Ana fue un soplo de aire nuevo y una vuelta a la vida. Desde que la niña nació, Ana Obregón ha recuperado la sonrisa y las ganas de enfrentarse a todo y todo. Incluso a los que la critican por su decisión de tener a la pequeña a través de la gestación subrogada.