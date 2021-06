El segundo hijo de Joaquín Cortés y Mónica Moreno se ha contagiado de un virus que le ha provocado un daño en sus pulmones.

En el mes de febrero Joaquín Cortés y su pareja, Mónica Moreno, se convirtieron en padres de su segundo hijo, un pequeño que ha llenado la vida de ambos de absoluta felicidad. Sin embargo, ahora están muy preocupados por él, ya que los médicos han decidido ingresarle. El artista a través de unos duros stories de Instagram ha explicado la cruda realidad a la que se enfrentan desde hace algunos días y es que el bebé tiene un virus llamado VRS. «Nuestro budita ha dado positivo en un virus (hay una epidemia ahora) que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que el covid…más agresivo aún. Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble…Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire», dice el bailaor en sus redes sociales.

Con la intención de poner en sobre aviso al resto de padres y, además, desahogarse con sus seguidores, Joaquín Cortés ha explicado paso a paso cómo se percataron de que algo no andaba bien. Su hijo empezó a dar pistas y ellos no dudaron en acudir al hospital para que alguien les dijera qué podía sucederle. «Desde el jueves pasado está con mocos, pero no le llevamos al médico porque no tenía más síntomas (lavados y nebulizador). El viernes y sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó. Como si estuviera cansado», explica Joaquín Cortés. El artista y su pareja no lo dudaron y tras observarle acudieron a una clínica con el único fin de saber qué podía sucederle. La saturación de oxígeno era menos de 90 y, desde ese momento, ha estado conectado a un aparato que le permita respirar con normalidad.

«El domingo se quejaba, no quería comer, respiraba pálido. Llegó con saturación 89 y un virus muy agresivo llamado VRS que le ha provocado bronqueolitis«, dice el bailarín. Al parecer el virus respiratorio sincital es muy contagioso y puede ocasionar complicaciones en bebés menores de dos años. Tanto Joaquín como la madre de sus pequeños permanece a su lado y a ella también ha querido dedicarle unas bonitas palabras, ya que también es su heroína. No se separan de él y le brindan su apoyo para que pueda recibir el alta hospitalaria muy pronto, pues están deseando poder regresar a casa todos juntos en los próximos días. Joaquín Cortés ha homenajeado también a Mónica con un vídeo en el que se puede ver a madre e hijo mientras le acuna, una imagen que habla por sí sola. «La otra luchadora, su mamá», dice el artista en esta storie. Positivos a la par que preocupados, miran al futuro con optimismo.