Joana Sanz suspende el proceso de divorcio con Dani Alves

Joana Sanz, tras ocho meses del encarcelamiento de Dani Alves, ha decidido suspender los trámites de divorcio. Desde que el antiguo jugador del Barça, acusado de presunta violación, fue recluido en prisión, la relación entre el futbolista brasileño y la modelo canaria se ha visto inmersa en un torbellino de rumores sobre posibles reconciliaciones o acercamientos.

Nueva vida en Madrid

"A 28 de septiembre podemos confirmar que el tema del divorcio entre la expareja está paralizado, los trámites se han parado", declaró Leticia Requejo durante su participación en el programa TardeAR. Además, la colaboradora añadió: "Aunque tenga la intención de divorciarse, no va a dejar al que ha sido su marido de lado".

En otro giro sorprendente, la periodista reveló que Sanz ha optado por regresar al hogar familiar en Barcelona. Cabe recordar que la modelo, de 31 años, abandonó la casa que compartía con Alves y decidió empezar una nueva vida en Madrid en abril, compartiendo un mensaje en sus redes sociales: "Cerrando etapas".

Innumerables trabas para evitar el divorcio

Pese a que Joana Sanz comunicó su separación en marzo, las constantes visitas de la modelo a la prisión catalana de Brians 2 han avivado las conjeturas sobre una posible reconciliación. Al inicio de septiembre, Joana también difundió en sus redes una carta de Alves: "Aprendí en toda esta locura que es mejor dos que uno... Cuando uno cae el otro lo levanta, cuando tiene frío el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eras tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar".

La modelo está viviendo un calvario desde que Dani Alves entrara en prisión por una presunta agresión sexual a una chica de 23 años en Barcelona. Los hechos ocurrieron en la discoteca Sutton y si bien el ex futbolista negó, de forma tajante, las acusaciones, acabó admitiendo lo que era una evidencia dada la claridad de las pruebas. Había mantenido relaciones íntimas con la chica que le acusaba y eso ha sido motivo para que Joana hubiera dicho "hasta aquí". Por eso no dudó en pedirle el divorcio. Sin embargo, Dani Alves ha puesto todas las trabas del mundo para que no suceda.

"Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y no se va a separar", decía Marc Leirado sobre el caso este pasado mes de julio en el programa 'Así es la vida'. Y por lo que parece ha conseguido su propósito. Al menos, por ahora.

1 de 5 Joana Sanz confiesa que sigue viendo a Dani Alves 2 de 5 La relación entre la modelo y el exfutbolista ha durado ocho años. 3 de 5 La pareja se casó en una boda secreta en Formentera 4 de 5 Ganó el concurso ‘Supermodel of the World’ cuando tenía apenas 17 años. 5 de 5 La modelo vivió un momento muy duro con la muerte de su madre.