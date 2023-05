Joana Sanz está a punto de comenzar una nueva vida alejada de Barcelona, donde ha vivido su historia de amor junto a Dani Alves. La situación le ha superado y ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a un nuevo lugar. El elegido ha sido Madrid. La modelo canaria se encuentra inmersa en la mudanza, además de encontrarse en pleno proceso de divorcio con el futbolista. Sin embargo, no va a ser un proceso fácil, ya que el futbolista no quiere perder el amor de la canaria a pesar de su deslealtad. Hay que recordar que el jugador se encuentra en prisión acusado de presunto abuso sexual. Aunque él se declara inocente, sí que admite que mantuvo relaciones sexuales con la joven que lo ha denunciado, por lo que confirma haberle sido infiel a Joana Sanz.

La modelo se ha sincerado en 'El programa de AR' sobre cómo está siendo su nueva vida y sobre en qué punto se encuentra los trámites de divorcio con Dani Alves. Sin embargo, él no se lo está poniendo fácil ya que sigue declarándole su amor a los cuatro vientos: "Sigue enamorado de mí", explica. "No es cierto que no le vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí. No es que no me vaya a dar el divorcio", asegura sobre el hecho de que se esté retrasando el proceso para poner punto y final a su matrimonio. Por si fuera poco, Joana confirma que siguen manteniendo una relación a diario: "Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando".

Además, la modelo canaria también ha querido aclarar que nadie le ha echado de la casa en la que vivía con Dani Alves en Barcelona, y que ha seguido siendo su domicilio hasta ahora. "No hay ningún desahucio. La casa de Dani en Barcelona sigue siendo mi casa", explica. Ha confesado que su marcha a la capital nada tiene que ver con su actual situación personal, sino que se está centrando en la profesional: "Tengo un contrato muy fuerte. Me va a venir bien. No estoy huyendo de nada ni nadie", cuenta.

Unas palabras que después ha continuado expresando en sus redes sociales, donde se tomó un respiro tras verse sobrepasada por todo lo que había pasado a su alrededor. Sin embargo, ya ha vuelto y lo ha hecho con las pilas cargadas. "Nadie me está echando de ningún lugar. Faltaría más, vamos. No tengo ningún problema con nadie. Me llevo genial con todo el mundo en esta vida. Gracias a Dios puedo decirlo con la boca llena. Soy una persona muy fácil y muy leve como para estas tonterías. Me voy porque yo quiero", comienza diciendo.

"Quiero empezar mi vida desde cero, en otro lugar. Tengo un proyecto entre manos que me hace una ilusión increíble, que ya lo contaré, a parte de otros proyectos profesionales que gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo", continúa explicando. Además, ha querido aclarar que nadie le está ayudando a pagar el alquiler de su nueva casa: "He cogido mi apartamento solita para vivir solita. Mis amigas ya saben que están invitadísimas pero no voy a casa de nadie, ni nadie me está pagando nada. Yo por suerte soy muy resuelta y no necesito nada de nadie", ha sentenciado a respecto.