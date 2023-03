Joana Sanz sobre Dani Alves: "Perdió las formas mientras mi madre se moría"

Joana Sanz recientemente revelaba la decisión que había tomado en su matrimonio con Dani Alves. Seguirá a su lado, pero de otro modo. Su ruptura es un hecho, tanto es así que se encuentra en trámites de separación. Aunque ha acudido hasta en tres ocasiones a la cárcel en la que él permanece desde el pasado 20 de enero, eso no quita la decepción que siente hacia él. Le traicionó en su peor momento, justo cuando su madre estaba a punto de fallecer a causa de un cáncer que no pudo superar. "El lugar y las formas las perdió él engañándome mientras mi madre se moría", ha comenzado diciendo. "Déjame recordarte que él me traicionó", ha añadido. Está dolida y ha vivido los peores meses de su vida, pero, pese a todo, seguirá afrontando los escollos con optimismo, pues esa es su razón de ser.

Estas confesiones llegan tras críticas de algunos seguidores que le recriminan que haya roto con él. "Seguramente él no te haría eso. Perdí la admiración que sentía por ti", le dice una seguidora a Joana, unas palabras tras las que ha estallado públicamente. La modelo seguirá brindándole su apoyo, aunque ya no como pareja. Aunque tiene más que claro que Dani Alves le falló y que no le respetó durante su relación, ha recordado cuáles fueron sus palabras en la desgarradora carta en la que anunció su separación. "Si leyeras bien lo que escribí. Lo dice claramente...Estoy y estaré, pero de otra forma", ha insistido. Ella misma quiere darse su lugar y recordar a quien como ella ha pasado una situación similar que las mujeres deben respetarse :"Él debería de ser considerado, cariño, las mujeres tienen que valorarse más, con una mentalidad así, no han avanzado.

Joana Sanz tiene claro cuáles eran los valores de su matrimonio, una boda que tuvo lugar en 2017 y que saltaba por los aires seis años después. Dani Alves fue denunciado por una presunta violación en una discoteca de Barcelona y actualmente se encuentra a la espera de juicio. "El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías de revisar tus valores", apunta la canaria.

La expareja de Dani Alves quiere pasar página, por lo que no tiene ninguna intención de guardar rencor al que ha sido su marido. Convencida de cuál será su actitud tras el varapalo que ha supuesto la detención de su marido, Joana Sanz ha explicado que para seguir con su vida tratará de perdonarle. "Odio y rencor no deberían de existir. Nunca he tenido ese tipo de sentimientos horribles en mi corazón. Eso envenena, te dañas a ti mismo. Hay que llenarse de sentimientos bonitos, de recuerdos bonitos y de perdonar lo que nos hizo daño. Esa es la forma de continuar, leve y con buenas energías. Todo pasa", ha dicho.