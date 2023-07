Joana Sanz revela sus miedos tras el ‘caso Alves’: “Siento pánico al llegar a casa”

Joana Sanz desvela qué es lo más complicado de perder el anonimato tras un caso como el de Dani Alves. La modelo se convierte en protagonista indirecta después tras la acusación contra su marido y su ingreso en la prisión de Brians II. El procedimiento judicial contra el futbolista se inició tras la denuncia de una joven por una presunta agresión sexual en la noche de fin de año en la discoteca Sutton de Barcelona. Ella respondía de forma sincera a las dudas de sus seguidores sobre la desconfianza que puede generar en su entorno.

"Me preocupa que cualquiera pueda estar haciéndome fotos en cualquier momento. Es un sensación muy incómoda", reconocía Joana Sanz. Aunque ella también se ha pronunciado, es lo que la rodea lo que verdaderamente le provoca estar en un estado de alerta constante. "No sé, no disfruto igual de cosas simples de la vida", continúa el escritos sobre el azul del cielo que captura en una pista de aeropuerto. Es consciente, ahora más que nunca, de que es posible la traición, hasta de quién menos te lo puedas imaginar. "Que graben alguna conversación con mis amigos y luego la utilicen con algún fin lucrativo...", utiliza como ejemplo para que se entienda su posición. Asegura sentir "pánico de llegar a casa y tener gente haciendo guardia".

"Siempre que llego a un lugar con mucha gente estoy seria y recelosa"

Hace unas semanas Joana Sanz reflexiona sobre esto mismo en una red social reconociendo lo observadora que es con todo cuando se enfrenta a una situación donde haya mucha afluencia. "Siempre que llego a un lugar con mucha gente estoy seria y recelosa. Necesito saber qué tipo de energía tienen las personas de mi alrededor. De ahí que esté cómoda y me quede o que me quiera ir", comparte junto a un carrusel de fotos suyas.

Por todo ello, la modelo no duda en aconsejar a quien le esté leyendo que siga su misma filosofía. "No tengo que agradar a nadie, prefiero estar sola. Como le dije a alguien el otro día: solo te hace daño quien tu permites que te lo haga. Hay muchas maneras de hacer daño y por ese motivo, mejor rodéate de quien tenga un corazón bonito y te sume como persona", explica.

Joana Sanz expone el odio que recibe en las redes sociales

Las redes sociales también es un lugar en el que Joana Sanz sufre el ser un personaje público. Sin ningún reparo expuso a todos los que le mandaban mensajes irrespetuosos llenos de odio y malas palabras. Aparecen insultos como "¡Te vas a morir perra!", "¡Te encontraremos en cualquier parte, perra!" o "¡Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra!". No va a consentir tener que lidiar con todo esto que no para de recibir desde hace más de seis meses, cuando se conociera todo lo que iba a suceder con su esposo.