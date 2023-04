Joana Sanz regresa a las redes sociales por un importante motivo

Están siendo tiempos muy complicados para Joana Sanz. A la muerte de su madre a causa del cáncer, se le sumó la detención del que era entonces su pareja, Dani Alves, por posible violación en una discoteca de Barcelona. El jugador de fútbol permanece en prisión, hasta donde la modelo canaria se ha desplazado en dos ocasiones diferentes. En mitad de todo este revuelo, ella tuvo que tomar la decisión de romper su matrimonio con el brasileño ya que, sea condenado o no por violación, sí que le fue infiel, ya que él habría confirmado que "mantuvo relaciones sexuales" con la chica, aunque él aseguró que estas habían sido consentidas. Durante las últimas semanas, Joana Sanz decidió tomarse un respiro del universo 2.0 y alejarse de las redes sociales, ya que se estaba viendo sobrepasada. Ahora, ha regresado por un motivo de peso.

Joana Sanz no ha querido la oportunidad de decirle a su casi millón de seguidores que este miércoles 19 de abril era el cumpleaños de una persona muy especial para ella, su amiga Sandra Tabarés. "Feliz cumpleaños. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras", escribía junto a varias instantáneas de las dos modelos juntas. La canaria ha compartido esta felicitación a través de las historias de Instagram (que desaparecen en 24 horas). ¿Será este su regreso definitivo o tan solo ha hecho una excepción en mitad de su decisión?

Joana Sanz dejó las redes sociales para tomarse un respiro y alejarse de toda la polémica

La vida de la modelo canaria ha dado un giro de 180 grados en los últimos semanas. Ha necesitado desconectar, recargar las pilas y centrarse en su trabajo y en los suyos para recomponerse. Por este motivo, a principios del mes de abril anunciaba la drástica decisión que había tomado al verse abrumada por el acoso que estaba recibiendo a través de las redes sociales. Necesitaba un respiro y así se lo hizo saber a todos sus seguidores a través de un comunicado.

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y no es para mí, gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos", dijo por aquel entonces. No desaprovechó la oportunidad para agradecer todo el cariño recibido y todo el apoyo durante esa situación tan complicada por la que estaba atravesando: "Doy gracias a las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme". Y sentenció el escrito diciendo lo siguiente: "No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión".

La modelo canaria está centrada en su trabajo

De momento, parece que ha hecho una pequeña aparición en su perfil social. No sabemos si esta será definitiva o tan solo quería felicitar a su amiga públicamente, agradeciéndole todo el apoyo que ha recibido. La modelo sigue centrada en su trabajo e intentando mantener un perfil bajo. A pesar de que ha reaparecido en sus redes sociales, no lo ha hecho para comentar nada del estado anímico en el que se encuentra ni sobre el proceso de divorcio en el que se encuentra sumida.