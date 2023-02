Joana Sanz lleva ya semanas en el foco mediático por culpa del ingreso en prisión de su marido, Dani Alves. Mientras se esclarece el caso por presunta agresión sexual, la modelo brasileña trata de seguir con su día a día. Sus redes sociales las utiliza para mostrar lo que le apetece en cada momento, a pesar de tener días mejores y otros peores. Hace unas horas, Joana se convertía en viral después de compartir un vídeo en el que bailaba haciendo una peineta a la cámara. Ahora se ha visto en la obligación de aclarar que no tenía ninguna intención con ese gesto. Ella ha querido ahora explicar qué le llevó a mostrarse así en su perfil de Instagram.

"Os había comentado anteriormente que cualquier comunicado o cualquier cosa que tuviera que decir lo iba a hacer a través de mis redes sociales. Vamos a ver, el vídeo en el que estoy bailando y cantando una canción. Todos se han alarmado por la peineta, que por cierto, no sabía que se llamaba así. No va dirigido a nadie ni muchísimo menos. No va con esas intenciones. Simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece muy energética y que levanta los ánimos. La música es terapéutica, ósea que no hagamos drama de todo esto porque no lo hay. No saquemos las cosas de contexto", ha declarado rotunda con el fin de que se acaben los malos entendidos.

La modelo aclara el motivo de su peineta en el vídeo

Ha querido dejar claro que la letra de la canción no la quiso relacionar en ningún momento con la delicada etapa que atraviesa: "Si me canción del otro día tiene que ver con todo lo que está pasando en mi vida, no. Me quiero ir lejos de la mano de Dios, a eso me refiero", dice desesperada. Ahora se encuentra en Canarias disfrutando de unos días con su familia, que está siendo su refugio en estos momentos: "Estoy muy arropada por mi familia. Estoy agradecida por tener familia de sangre. Me está dando pereza estar en este foco mediático porque nunca me ha gustado", dice disgustada.

No ha querido pasar por alto la oportunidad de hablar de cómo está viviendo el ingreso en prisión de su marido: "Tengo días mejores y días peores, lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones. Los días en los que me siento divinamente y bien pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien. Igual que cuando estamos depresivos y nos metemos en el bucle de escuchar música depresiva. Yo no, yo me pongo música que me levanta los ánimos, que te dé un subidón y estar lo mejor posible dentro de toda esta tempestad que yo creo que me lo merezco, ¿no?".

El hecho de que esté en el foco mediático no lo lleva bien y está sufriendo las consecuencias. Ha querido compartir con todos lo que está viviendo: "Y además... tengo toda la prensa alrededor de mi casa, se ha filtrado mi dirección. Me encanta lo de secreto de sumario y que todo salga a la luz. No lo comprendo. Tengo a la prensa llamando a la puerta de mi casa y mis perros se ponen muy nerviosos. No lo entiendo, ¿qué se piensan, que voy a abrir la puerta de mi casa y les voy a invitar a café y les voy a contar mi vida? A ver, no sé... No estoy en Barcelona", ha terminado diciendo. Ahora queda seguir esperando para ver cómo acaba el caso en el que se ha visto envuelto su marido. Ella mientras, tanto, trata de pasar los días refugiada en las personas que la quieren.