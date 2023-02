Joana Sanz lleva semanas en el foco mediático por culpa de la complicada situación en la que está su marido, Dani Alves. La modelo brasileña volvía a ser noticia este pasado martes después de que un medio asegurara que había pedido el divorcio al futbolista a través de sus abogados, ya que no se pudo reunir cara a cara con él en la cárcel. Sin embargo, ahora ella ha querido responder a esta noticia a golpe de un comunicado que ha compartido en sus redes sociales, donde deja claro que todo lo que se está diciendo son "especulaciones".

"Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado", ha escrito rotunda la modelo con la intención de poner fin con las noticias que según ella, son falsas.

Este es el comunicado que ha publicado Joana Sanz

Con este mensaje ha querido dejar claro que cuando tenga algo que decir al respecto, será ella la que lo haga en su perfil de Instagram a través de un comunicado. Mientras tanto pide que se acaben con las especulaciones. Parece que Joana Sanz atraviesa un momento de lo más delicado en el terreno personal, pero quiere dejar que el proceso vaya sucediendo, más que nada porque "no merece ser intoxicado", tal y como ella misma asegura en el mensaje que ha compartido. A pesar de este mensaje, desde 'El programa de Ana Rosa' se reafirman en que la modelo ha pedido el divorcio a Dani Alves.

Y es que en este medio aseguraron este pasado martes que Joana ha tomado la decisión de pedir el divorcio al futbolista y que se lo ha hecho saber a través de sus abogados después de que no haya podido decírselo en persona en un vis a vis. La modelo ha tomado la decisión y esta es una decisión "meditada y no se va a echar para atrás". Esto hacía indicar que a Joana Sanz parecía darle igual que la Justicia determine si es inocente o no, simplemente habría tomado esta decisión porque siente que su pareja le ha defraudado. Están siendo unos momentos complicados para la modelo, que además de perder a su madre hace apenas unos días, ha tenido que lidiar con lo que ha supuesto el ingreso de su marido en prisión. Ahora parece tener claro que Dani le ha fallado y le ha hecho saber que va a iniciar los trámites para divorciarse.

La modelo atraviesa unos momentos complicados

Ella está sufriendo las consecuencias de la detención del futbolista y no paran de llegarle las críticas. La modelo brasileña compartía hace unas días los mensajes de insulto que ha recibido en su perfil de Instagram. "Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador", dice uno de los internautas. Mensajes tan graves que incitan incluso al suicidio: "Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres jajajaja que eres un malgasto de piel. Págame tu onlyfans (una plataforma de contenido para adultos) para poder ayudarte a vivir", le escribía otro usuario. A esto hay que sumarle que la modelo acaba de perder a su madre. El duelo por la pérdida de su madre se suma a la delicada situación que atraviesa el futbolista.