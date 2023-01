Están siendo unos días muy difíciles para Joana Sanz, la actual pareja de Dani Alves. Hace tan solo una semana recibía la trágica noticia de la muerte de su madre, con quien estaba muy unida, sin imaginarse que iba a tener que atravesar el duelo en solitario. La modelo brasileña se encuentra sola tras la detención del futbolista, quien se encuentra en prisión preventiva por un caso de presunta violación. En un primer momento, su novia salió en su defensa compartiendo una foto de sus manos entrelazadas y la palabra ‘together’ (juntos). Ahora, reaparece para agradecer todo el cariño que ha recibido en mitad de este dolor y cuenta cómo lo afronta.

«Quería hacer este vídeo para que me vean porque sé que mucha gente está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando«, comienza diciendo la maniquí brasileña en un vídeo que ha compartido a través de su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 800.000 seguidores. «De verdad, tengo unos mensajes preciosos. Ósea que ni los mejores libros de psicología, de superación, de ánimo tienen palabras tan hermosas y llenas de cariño que aunque no les conteste porque son muchísimos, los leo todos», continúa.

La mujer de Dani Alves se encuentra muy apoyada por sus seguidores

Joana Sanz se siente reconfortada con el cariño que ha recibido a través de sus seguidores. Mientras que Dani Alves se encuentra en prisión preventiva, ella se encuentra sola en casa sin saber qué ha ocurrido: «Me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo y de verdad que muchas gracias», sentencia con la voz entrecortada y visiblemente afectada por lo que está pasando en su vida desde hace unos días.

La mujer de Dani Alves ha encontrado en su perfil de Instagram la plataforma perfecta para hacer sus respectos comunicados sobre lo ocurrido. Hace tan solo unos días, hacía una petición: «Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido», rogaba. No contenta con esto, la modelo canaria insistía: «He perdido a los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno», sentenciaba.

El futbolista se enfrenta hasta 12 años de pena de cárcel

Desde la detención de Dani Alves y saliera a la luz la presunta violación, Joana Sanz ha salido en diferentes ocasiones en su defensa. La modelo brasileña ha asegurado que conoce quién es su marido: «Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy». Sin embargo, a pesar de las palabras de su mujer, Dani Alves no lo tiene fácil, pues durante su interrogatorio cambió hasta tres veces de versión, lo que hizo que la jueza determinara por mandarlo a prisión preventiva. El futbolista se enfrenta a una pena de 4 a 12 años si finalmente es condenado por el presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.